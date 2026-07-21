La nazionale argentina è rientrata a Buenos Aires dopo la sconfitta in finale dei Mondiali 2026 contro la Spagna, un incontro terminato 1-0 ai supplementari. L’arrivo della Selección, guidata dal commissario tecnico Lionel Scaloni, è avvenuto nella notte italiana presso l’aeroporto internazionale di Ezeiza, dove centinaia di tifosi si sono radunati per accogliere la squadra vicecampione del mondo, seppur in un clima di delusione e senza festeggiamenti ufficiali.

Ad attendere il volo di Aerolíneas Argentinas, che riportava in patria la delegazione, c’erano una breve cerimonia istituzionale e un massiccio dispositivo di sicurezza, predisposto per gestire l’arrivo.

Sulla pista dell’aeroporto campeggiava una grande scritta “Gracias”, allestita su un’area di circa 150 metri, un tributo visibile ai giocatori argentini per il percorso eccezionale compiuto durante il torneo iridato. Tuttavia, tra i protagonisti più attesi, spiccavano le assenze di Lionel Messi e Rodrigo De Paul, i quali sono rimasti negli Stati Uniti insieme ad altri quattro compagni di squadra che raggiungeranno direttamente i rispettivi club o inizieranno il periodo di vacanza.

Rientro amaro: nessuna celebrazione ufficiale per la Selección

Nonostante la notevole presenza di sostenitori davanti allo scalo, che hanno voluto comunque manifestare il proprio affetto, non sono stati organizzati festeggiamenti pubblici per la squadra.

La Federcalcio argentina (Afa) ha infatti deciso di rinunciare a qualsiasi evento celebrativo dopo la profonda delusione per la sconfitta subita in finale. Di conseguenza, anche il governo guidato da Javier Milei ha abbandonato l’idea di proclamare una giornata festiva nazionale, rispettando il momento di sconforto che ha pervaso la squadra e l’intera nazione dopo il risultato sfavorevole contro la Spagna.

L'abbraccio dei tifosi sfida la pioggia al centro sportivo

Prima della separazione definitiva per le meritate vacanze, la Selección si è trasferita al centro sportivo della Federcalcio argentina a Ezeiza. Qui, alcune migliaia di tifosi hanno voluto ancora una volta ringraziare la nazionale, sfidando persino la pioggia battente per manifestare il proprio abbraccio caloroso, affetto e gratitudine verso i giocatori.

Questo momento di vicinanza e calore umano ha rappresentato l’unico vero segno di riconoscimento pubblico in un ritorno segnato dalla delusione sportiva e dall’assenza di celebrazioni ufficiali.

Successivamente, il gruppo si è sciolto, con i giocatori che ora si preparano a raggiungere i rispettivi club per la ripresa degli impegni stagionali o a iniziare un periodo di riposo dopo l’intensa e impegnativa avventura mondiale che li ha visti protagonisti fino all’ultimo atto.