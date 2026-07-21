La Spagna continua a vivere sulle ali dell'entusiasmo dopo la conquista del titolo mondiale. Archiviati i festeggiamenti tra New York e Madrid, dove oltre due milioni di tifosi hanno celebrato il successo della Roja, l'attenzione si sposta ora sulla corsa al Pallone d'Oro.

Rodri e Yamal in corsa

Tra i principali candidati al riconoscimento, che sarà assegnato il prossimo ottobre a Londra, ci sono il capitano Rodri e il talento del Barcellona Lamine Yamal. Il successo ai Mondiali potrebbe avere un peso importante nella scelta del miglior calciatore dell'anno.

Tra gli altri pretendenti figurano anche i francesi Kylian Mbappé e Michael Olise, il capitano dell'Inghilterra Harry Kane e Lionel Messi, nonostante la sconfitta nella finale del Mondiale.

Le parole di Rodri

"Sono convinto che Yamal vincerà il Pallone d'Oro molto presto. Se continua così, lavorando sodo, ci arriverà sicuramente", aveva dichiarato Rodri a Parigi quando ricevette il suo primo Pallone d'Oro.

A distanza di due anni, in Spagna cresce la convinzione che il giovane fuoriclasse del Barcellona sia ormai tra i grandi favoriti per il premio, insieme allo stesso Rodri.