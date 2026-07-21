La Juventus ha ufficialmente presentato la nuova maglia da trasferta per la stagione 2026/2027, segnando un ritorno alle origini con una scelta cromatica che richiama la storia del club. Il kit, realizzato in collaborazione con Adidas, si distingue per la predominanza del colore rosa, reinterpretato in chiave moderna e arricchito dal logo Adidas Trefoil.

Il design della casacca è concepito per riconnettere la squadra alle sue radici, offrendo una versione attuale dell’iconica colorazione rosa. La maglia presenta un pattern ingegnerizzato ispirato alla zebra, simbolo storico del club.

Dettagli neri su colletto, polsini e sulle tre strisce Adidas sulle spalle conferiscono un contrasto deciso. Il nuovo kit è già disponibile sui canali ufficiali della Juventus.

Un omaggio alla tradizione con uno sguardo al futuro

La scelta del rosa è un omaggio alla prima storica divisa indossata dalla squadra piemontese. Il kit richiama la tradizione ma introduce elementi di innovazione, come la texture in rilievo e i dettagli leggermente maculati che rendono il design unico. I loghi della Juventus, dello sponsor Jeep e il marchio Adidas sono proposti in nero, in linea con lo stile vintage che caratterizza la nuova maglia.

Dettagli distintivi del nuovo kit

Il bordo delle maniche presenta due strisce bianconere, un ulteriore richiamo ai colori tradizionali.

La presenza della zebra e l’utilizzo del classico trifoglio Adidas sottolineano il legame tra passato e presente. Il kit away, disponibile da luglio 2026, punta a conquistare i tifosi grazie al mix tra tradizione e innovazione, candidandosi a diventare uno dei più apprezzati degli ultimi anni.