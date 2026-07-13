Milano, 13 luglio 2026 – L'Inter si proietta con determinazione verso la nuova stagione agonistica, ponendosi un obiettivo ambizioso e irrinunciabile: fare ancora meglio rispetto ai risultati conseguiti nell'annata precedente. Il tecnico Cristian Chivu ha delineato oggi, durante la conferenza stampa di presentazione a Milano, le linee guida per la stagione 2026/2027, enfatizzando l'importanza cruciale di ritrovare e infondere nella squadra la giusta motivazione e un rinnovato entusiasmo. “Farò del mio meglio come sempre”, ha dichiarato Chivu con fermezza, “Devo trovare stimoli giusti, trasmettere entusiasmo e motivazione.

È una squadra che vuole essere competitiva e vuole fare meglio rispetto a quanto fatto la scorsa stagione”. Un messaggio chiaro e perentorio, che mira a scongiurare ogni forma di appagamento e a spingere il gruppo verso vette sempre più elevate.

Obiettivi e spirito per la nuova stagione nerazzurra: la visione di Chivu

Chivu ha ribadito con convinzione la ferma determinazione della sua squadra a migliorare significativamente i risultati ottenuti nel campionato appena concluso. L'allenatore ha posto un accento particolare sull'importanza strategica dell'entusiasmo e della motivazione, considerandoli pilastri fondamentali per affrontare il nuovo percorso sportivo con la massima ambizione e una solida continuità di prestazioni.

“Voglio trasmettere la motivazione, ritrovarla è la cosa più importante. Non basta mai”, ha spiegato il tecnico, evidenziando come la ricerca di nuovi stimoli sia un processo incessante. “È stata una stagione importante ma non vogliamo fermarci qua”, ha aggiunto, delineando una mentalità orientata alla crescita costante e al superamento dei propri limiti, un vero e proprio imperativo per il club nerazzurro.

Il contesto della presentazione ufficiale: un nuovo inizio per l'Inter

L'intervento di Cristian Chivu si è inserito in un contesto di grande attesa e fermento, quello della conferenza stampa di presentazione ufficiale della stagione 2026/2027. L'evento, svoltosi a Milano in data odierna, 13 luglio 2026, ha rappresentato un momento chiave per il club.

Durante l'incontro con i giornalisti, il tecnico ha reiterato con enfasi la volontà inequivocabile della società di non adagiarsi sugli allori dei successi passati, ma di proseguire con determinazione e coerenza il percorso di crescita e consolidamento già intrapreso. L'obiettivo primario è chiaro: puntare su un approccio mentale robusto e su una squadra intrinsecamente competitiva, capace di affrontare ogni singola sfida con la massima grinta, professionalità e un'incrollabile fiducia nelle proprie capacità. La stagione si preannuncia ricca di sfide e l'Inter intende affrontarle con la massima preparazione.

Continuità e ambizione: la strategia dell'Inter per il futuro

La conferenza stampa tenuta da Chivu è stata preceduta da un momento altrettanto significativo: la presentazione ufficiale della stagione, un rito che ha segnato l'inizio formale delle attività.

Questo importante appuntamento ha visto la partecipazione del Presidente e CEO Giuseppe Marotta, il quale ha avuto l'onore e il compito di introdurre il tecnico ai numerosi giornalisti accreditati. L'intero evento si è svolto presso l'avanguardistico Inter Training Centre di Appiano Gentile, una location simbolo dell'impegno del club per l'eccellenza. La diretta è stata assicurata su Inter TV e attraverso tutti i canali digitali ufficiali della società, garantendo una vasta copertura mediatica. Questo appuntamento ha ufficialmente dato il via alla stagione 2026/2027, con Cristian Chivu pronto e determinato a guidare la squadra nerazzurra verso nuovi e sempre più ambiziosi traguardi, consolidando la sua posizione nel panorama calcistico.