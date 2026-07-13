Il capitano della nazionale spagnola, Rodri, ha espresso una ferma fiducia nelle capacità della sua squadra in vista dell'imminente semifinale dei Mondiali, che vedrà la Spagna affrontare la Francia. In un'intervista rilasciata, il centrocampista ha chiaramente affermato: "La Francia è una delle migliori squadre al Mondiale, è in ottima forma, ma lo è anche la Spagna. Tuttavia possiamo batterli". Rodri ha voluto rimarcare come la formazione iberica abbia già dimostrato in passato di poter prevalere sui transalpini, citando le significative vittorie ottenute in competizioni prestigiose come gli Europei e la Nations League.

Il giocatore ha poi proceduto con un'attenta analisi delle caratteristiche della squadra avversaria, evidenziando sia la loro notevole forza offensiva che l'efficacia della loro difesa. "La Francia ha grandi qualità offensive, ma vorrei anche evidenziare la sua forza difensiva. Difendono bene con un blocco basso, sono molto fisici, molto aggressivi. Dovremo portare la partita dove vogliamo", ha spiegato. Rodri ha inoltre sottolineato l'importanza cruciale della crescita della squadra spagnola durante il torneo: "Mi sento bene e sono contento della crescita della squadra, che è fondamentale nei tornei. Abbiamo preso confidenza con il gioco durante il torneo e ora siamo in un buon momento. Vedo una squadra competitiva come agli Europei".

La preparazione della Spagna e la sfida decisiva

Rodri ha posto l'accento sul significativo miglioramento della condizione fisica dei giocatori nel corso della competizione. "La forma fisica dei giocatori al nostro arrivo era diversa, ecco perché continuavo a dire che sarebbe stato un torneo lungo, che avremmo dovuto ‘masticarlo’, diventare una versione migliore di noi stessi. Ora lo vediamo. Se riusciamo a continuare questa progressione, possiamo raggiungere il nostro livello, ma ciò che vorrei sottolineare è quanto sia competitiva questa squadra", ha dichiarato il capitano, evidenziando la determinazione e la resilienza del gruppo.

Nonostante l'equilibrio atteso nell'altra semifinale tra Inghilterra e Argentina, Rodri ha ribadito la sua preferenza a mantenere la massima concentrazione sull'impegno della Spagna.

"Inghilterra contro Argentina sarà una partita molto, molto equilibrata, due stili di calcio molto diversi ma preferisco concentrarmi sul nostro impegno", ha affermato, focalizzando l'attenzione sull'obiettivo primario della sua squadra.

Leadership e il potenziale dei giovani talenti

Dalle riflessioni del capitano emerge anche una prospettiva sul proprio ruolo di leader e sulla propria evoluzione personale, in particolare dopo il recupero da un infortunio. Rodri ha inoltre posto l'accento sul notevole potenziale dei giovani elementi presenti in squadra, con una menzione speciale per Lamine Yamal. Ha sottolineato l'importanza di mantenere il giovane talento "calmo" per permettergli di esprimere al meglio la sua intelligenza e maturità sul campo.

Questi aspetti, uniti alla coesione e alla costante progressione collettiva, rafforzano la determinazione della Spagna a proseguire il proprio percorso positivo nel torneo, affrontando la Francia con piena consapevolezza delle proprie forze e ambizioni.