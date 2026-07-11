La Fillea Cgil Liguria ha ufficialmente inaugurato la prima edizione di un torneo di calcio interamente dedicato ai lavoratori del settore edile. L'iniziativa, che si svolge nella città di Genova, coinvolge attivamente squadre formate da operai, delegati e rappresentanti sindacali provenienti da tutte le province della regione. Questo evento sportivo rappresenta un significativo momento di aggregazione e confronto, con il chiaro obiettivo di rafforzare il senso di comunità e la coesione tra tutti i partecipanti, sottolineando l'importanza del benessere e della socializzazione al di là dell'ambito strettamente professionale.

Il Torneo: Dettagli e Partecipazione

L'evento, promosso con entusiasmo dalla Fillea Cgil, si tiene presso un moderno impianto sportivo situato nel capoluogo ligure, offrendo una cornice ideale per le sfide calcistiche. Al torneo prendono parte squadre eterogenee, composte da lavoratori edili delle province di Genova, Savona, Imperia e La Spezia. L'organizzazione ha voluto mettere in risalto l'importanza di promuovere iniziative che vadano oltre la routine lavorativa, favorendo la socializzazione e contribuendo al benessere complessivo dei lavoratori. Durante la fase di presentazione, i promotori hanno enfatizzato come questo torneo di calcio sia una preziosa "occasione per rafforzare i legami tra chi opera quotidianamente nei cantieri e chi si impegna nella tutela dei diritti dei lavoratori", creando un ponte tra le diverse anime del settore.

Fillea Cgil: Impegno e Obiettivi

La Fillea Cgil è la categoria della Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL) che si dedica specificamente alla rappresentanza e alla tutela dei lavoratori impiegati nei settori delle costruzioni, del legno e dei materiali da costruzione. La sua missione principale è quella di salvaguardare i diritti, garantire la sicurezza e migliorare le condizioni di lavoro dei propri iscritti. Oltre a queste fondamentali attività di tutela, l'organizzazione si impegna attivamente nella promozione di iniziative di carattere sociale e ricreativo, come il torneo di calcio appena avviato a Genova, che mirano a creare un ambiente lavorativo più sereno e collaborativo.

Questa specifica iniziativa si inserisce armoniosamente in un quadro più ampio di attività che la Fillea Cgil Liguria porta avanti con costanza.

Tali attività sono tutte volte a stimolare la partecipazione attiva e a consolidare la coesione tra i lavoratori del comparto edile ligure. Attraverso eventi come questo torneo, il sindacato si propone di rafforzare ulteriormente il rapporto tra i vari attori del settore, offrendo momenti di incontro, scambio e confronto costruttivo al di fuori dell'ambiente lavorativo tradizionale, contribuendo così a costruire una comunità più unita e solidale.