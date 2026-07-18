L'Udinese annuncia un importante rinforzo per la prossima stagione: Mergim Vojvoda è ufficialmente un nuovo giocatore bianconero. L'esterno, proveniente dal Como, è stato acquisito a titolo definitivo, siglando un contratto che lo legherà al club friulano fino al 30 giugno 2028, con un'opzione per un'ulteriore stagione sportiva. L'operazione di mercato si è concretizzata con un esborso di 1,3 milioni di euro come quota fissa, a cui si aggiungono 300 mila euro di bonus.

Nato in Kosovo nel 1995, Vojvoda è un calciatore versatile, capace di ricoprire sia il ruolo di terzino in una difesa a quattro che quello di esterno a centrocampo in un modulo a cinque, grazie alla sua buona tecnica e propensione offensiva.

La sua carriera ha preso il via tra i Paesi Bassi e il Belgio, prima di approdare in Serie A nel 2020 con il Torino, maglia con cui ha collezionato ben 135 presenze e realizzato 3 gol. Nel gennaio 2025, il passaggio al Como lo ha visto protagonista di una storica qualificazione in Champions League, contribuendo con 2 gol in 30 partite e raggiungendo le semifinali di Coppa Italia. Nell'ultima annata calcistica, Vojvoda ha totalizzato 34 presenze tra Serie A e Coppa Italia, mettendo a segno 2 gol e fornendo 2 assist, dimostrando un rendimento solido e costante.

Profilo tecnico e prospettive tattiche

Le qualità che contraddistinguono Vojvoda sul campo sono la corsa, la velocità e l'eccellente qualità nei cross, oltre alla sua abilità negli inserimenti sul secondo palo.

All'Udinese, il suo impiego tattico potrà variare in base alle scelte dell'allenatore Runjaic. Con una difesa a tre, Vojvoda potrebbe agire da quinto di destra, godendo di maggiore libertà offensiva per spingere sulla fascia. Qualora invece si optasse per una difesa a quattro, il suo ruolo sarebbe quello di terzino destro puro, con responsabilità difensive più marcate e un contributo in fase offensiva più contenuto, ma comunque prezioso.

Carriera internazionale e dettagli contrattuali

A livello internazionale, Mergim Vojvoda è un punto fermo della nazionale kosovara, della quale ha anche indossato la fascia da capitano. È il calciatore con il maggior numero di presenze per il Kosovo, con 74 partite e 3 gol all'attivo.

Ha inoltre maturato esperienza con l'Albania Under 21, collezionando 12 presenze. Dal punto di vista economico, il suo ingaggio con l'Udinese si manterrà sostanzialmente in linea con quanto percepito al Como, ma il nuovo accordo garantisce una durata contrattuale più lunga, un aspetto significativo considerando che con il club lombardo Vojvoda aveva ancora un solo anno di contratto.