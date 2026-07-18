La Juventus continua a scandagliare il mercato alla ricerca di un rinforzo offensivo capace di aumentare qualità e imprevedibilità negli ultimi trenta metri, mentre sull'altra sponda della Serie A potrebbe presto riaccendersi un asse tra Inter e Roma. I bianconeri avrebbero messo nel mirino Thiago Almada, talento argentino che all'Atletico Madrid fatica a trovare continuità sotto la guida di Diego Simeone, mentre i giallorossi sarebbero tornati a pensare a Carlos Augusto dopo gli ultimi sviluppi che hanno reso necessario l'arrivo di un nuovo esterno.

Almada, fantasia e duttilità per la nuova Juventus

Tra i profili seguiti dalla Juventus nelle ultime ore sarebbe emerso quello di Thiago Almada. Il fantasista argentino possiede le caratteristiche ricercate dalla dirigenza bianconera: qualità tecnica, capacità di saltare l'uomo e la possibilità di agire praticamente su tutto il fronte offensivo, sia da trequartista che da esterno o seconda punta. All'Atletico Madrid, però, il classe 2001 rappresenta più una valida alternativa che un punto fermo della formazione di Diego Simeone. Le presenze non mancano, ma il minutaggio conferma un ruolo da comprimario, situazione che potrebbe spingere i Colchoneros a valutare una cessione senza particolari resistenze.

Per lasciarlo partire sarebbe infatti sufficiente un'offerta vicina ai 15 milioni di euro.

Roma, torna Carlos Augusto: l'Inter apre al dialogo

Sul fronte delle altre big, potrebbero presto registrarsi nuovi contatti tra Inter e Roma. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato rilanciate dall'insider Damiano Coccia attraverso X, i due club sarebbero pronti a riaprire il dialogo per Carlos Augusto. Il laterale brasiliano era già stato accostato ai giallorossi nelle scorse settimane, ma adesso la trattativa potrebbe tornare d'attualità dopo quanto accaduto con Zeki Celik, situazione che avrebbe aumentato la necessità della Roma di intervenire sulle corsie esterne. Il fatto che Carlos Augusto sia un mancino non rappresenterebbe un ostacolo, considerando la grande duttilità di Wesley, in grado di ricoprire più ruoli sulla fascia. Anche in questo caso, la valutazione economica sarebbe fissata intorno ai 15 milioni di euro, cifra dalla quale potrebbe partire un eventuale confronto tra le due società.