I Mondiali 2026 hanno superato gli ottavi con colpi di scena e risultati inattesi, delineando un tabellone ricco di nuovi protagonisti e assenze illustri. La competizione, in corso negli Stati Uniti, continua a stupire per la sua imprevedibilità e la capacità di riscrivere le gerarchie calcistiche. L’eliminazione della Germania da parte del Paraguay è stata una delle maggiori sorprese. Capo Verde ed Egitto hanno sfiorato l’impresa contro l’Argentina, dimostrando un sensibile accorciamento delle distanze tra grandi e piccole potenze. Questi traguardi, pur senza vittoria, hanno emozionato i tifosi.

Nuove geografie e passaggio generazionale

Il Mondiale 2026 ridefinisce la geografia del calcio internazionale. Il Nord Africa, con l’Egitto che ha mostrato qualità e il Marocco (ancora in corsa, quota 25,00 per la vittoria), si afferma come realtà competitiva. La Norvegia, guidata da Haaland, è tornata protagonista grazie a un progetto solido e nuovi talenti (quota 12,00 per la vittoria finale).

Il torneo è anche teatro di un netto passaggio generazionale. L’eliminazione di campioni come Neymar, Ochoa, Modric e Cristiano Ronaldo ha aperto la strada a giovani stelle. Candidati MVP spiccano Mbappé (2,25), Haaland (7,50), Olise (9,00) e Bellingham (12,00). L’abbraccio tra Lamine Yamal e Cristiano Ronaldo ha simboleggiato questo cambio della guardia.

Messi e le quote finali

Nonostante il rinnovamento, una leggenda continua a brillare: Lionel Messi, a 39 anni, rimane tra i favoriti per il titolo di Miglior Giocatore del Mondiale (quota 2,75). La sua leadership e prestazioni hanno trascinato l’Argentina anche nei momenti più difficili. La prossima sfida contro la Svizzera vede gli Albiceleste favoriti a 1,70, ma le recenti prestazioni suggeriscono un esito non scontato.

Le previsioni per la vittoria finale vedono in testa le nazionali europee: Francia e Spagna sono le principali favorite (entrambe a 6,00), seguite da Inghilterra e Portogallo (9,00). Argentina e Brasile inseguono a 10,00. Tra le outsider figurano Germania (16), Olanda (25) e Norvegia (33).

Per i titoli individuali, Mbappé è quotato a 2,25 come MVP e 6,00 come Capocannoniere. Altri candidati MVP includono Haaland (7,50), Olise (9,00) e Bellingham (12,00). Per il Capocannoniere, oltre a Mbappé, spiccano Harry Kane (7,50), Mikel Oyarzabal (12), Erling Haaland (16), Cristiano Ronaldo (20), Lamine Yamal (25) e Messi (25).

Con la FIFA World Cup che si avvia al suo atto finale, il torneo ha già offerto una trama ricca di sorprese e passioni, dimostrando come ogni partita possa riscrivere la storia del calcio globale.