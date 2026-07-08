La Nazionale norvegese di calcio si trova ad affrontare un momento delicato in vista dei quarti di finale dei Mondiali 2026, in programma negli Stati Uniti, Messico e Canada. Dopo aver eliminato il Brasile in una partita cruciale, la squadra scandinava è stata colpita da un virus intestinale che ha coinvolto diversi giocatori e membri dello staff tecnico. L’episodio ha generato una certa apprensione nel gruppo, proprio mentre si intensifica la preparazione per l'attesissima sfida contro l’Inghilterra.

Il commissario tecnico Ståle Solbakken ha prontamente confermato la presenza di numerosi casi di malattia all’interno della rosa, ma ha voluto rassicurare sulla gestione della situazione.

"Abbiamo avuto alcuni giocatori che non si sono sentiti bene, ma le cose stanno migliorando", ha dichiarato Solbakken, aggiungendo con pragmatismo: "Non è l’ideale durante un torneo così importante, ma stiamo gestendo la situazione con la massima attenzione". Tra i calciatori che hanno manifestato i sintomi del virus figurano Jørgen Strand Larsen e Marcus Holmgren Pedersen, con quest'ultimo che è stato costretto a saltare la precedente gara contro il Brasile. Anche lo stesso CT ha ammesso di aver accusato un certo debilitamento, con sintomi come tosse e raucedine, sviluppati già prima dell'incontro con la Francia.

Le condizioni attuali della squadra

Il focolaio virale ha iniziato a manifestarsi nello spogliatoio norvegese già durante la sfida che ha visto la squadra trionfare sul Brasile.

Ora, il team ha a disposizione tre giorni fondamentali per recuperare le energie e gli effettivi in vista del prossimo impegno. Solbakken ha minimizzato i rischi di una diffusione incontrollata del virus, sottolineando che la situazione è costantemente monitorata e che l'ambiente rimane sereno. Il tecnico ha individuato le cause della propagazione del virus nei numerosi e prolungati spostamenti, nell’uso frequente dell’aria condizionata e negli ambienti condivisi tipici dei grandi eventi sportivi, come aeroporti e spogliatoi. La delegazione norvegese, composta da oltre cinquanta persone, ha già percorso più di cinquemila chilometri dall’inizio della rassegna iridata.

Nonostante le difficoltà e gli imprevisti, la Norvegia si prepara a vivere un appuntamento storico a Miami, dove affronterà l’Inghilterra in una partita che promette grandi emozioni.

Una notizia rassicurante riguarda Erling Haaland: il fuoriclasse, protagonista assoluto con una doppietta decisiva contro il Brasile, non ha manifestato alcun sintomo del virus e resta regolarmente a disposizione per la sfida. Solbakken, sebbene ancora debilitato, ha raccontato di aver preferito dedicarsi al riposo dopo la storica vittoria agli ottavi: "Ero troppo stanco, ho lasciato che fosse lo staff a celebrare, sono andato a letto, ho rivisto la partita, risposto a qualche messaggio. Ho dormito pochissimo e male".

La determinazione in vista della sfida decisiva

Il commissario tecnico norvegese ha ribadito la sua fiducia nella capacità di gestire l'emergenza sanitaria, escludendo rischi di focolai più ampi.

In un'ottica di massima determinazione e resilienza, Solbakken ha persino citato come fonte di ispirazione il leggendario “Flu Game” di Michael Jordan del 1997, un episodio che simboleggia la capacità di superare le avversità fisiche in momenti cruciali. La situazione sanitaria della squadra rimane sotto stretta osservazione, ma l'obiettivo primario della Norvegia è chiaro: recuperare tutti gli effettivi per presentarsi al meglio alla sfida decisiva contro l'Inghilterra e continuare il proprio cammino ai Mondiali 2026.