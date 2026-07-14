Le semifinali della Coppa del Mondo di calcio si preannunciano come un evento storico. Per la prima volta assoluta, le quattro nazionali che occupano le posizioni più alte nel ranking FIFA si sono qualificate per questa fase cruciale del torneo. Francia, Spagna, Inghilterra e Argentina, tutte già detentrici del titolo mondiale, si sfideranno per un posto nella finale, promettendo due incontri di altissimo livello.

La prima attesissima semifinale vedrà la Francia affrontare la Spagna. L'incontro si terrà martedì all’AT&T Stadium di Arlington, Texas, con fischio d'inizio alle ore 15:00 (ora locale).

La nazionale francese, guidata dal CT Didier Deschamps, ha mostrato una forma impeccabile, vincendo tutte e sei le partite disputate finora, con un impressionante bilancio di sedici gol segnati e solo due subiti. Nel turno precedente, i Bleus hanno superato agevolmente il Marocco per 2-0, grazie alle reti di Kylian Mbappé e Ousmane Dembélé. Nonostante la Spagna, attuale campione d'Europa, vanti una striscia di trentasei partite senza sconfitte a livello internazionale, la Francia è considerata la favorita per l'accesso alla finale. La squadra di Luis de la Fuente, dal canto suo, ha raggiunto le semifinali grazie a due gol decisivi di Mikel Merino, realizzati nelle fasi finali delle partite contro Portogallo e Belgio, dimostrando grande resilienza.

Francia contro Spagna: una sfida tra giganti

Se entrambe le squadre dovessero mantenere il livello di gioco mostrato finora, la maggior parte degli addetti ai lavori si aspetta che la Francia raggiunga la finale. Tuttavia, la Spagna è nota per la sua capacità di dominare il possesso palla, costringendo i francesi a una fase difensiva a cui sono stati chiamati molto raramente in questo torneo. Questo scontro tra due potenze del calcio mondiale si annuncia imperdibile.

Inghilterra contro Argentina: una rivalità che si rinnova

La seconda semifinale, in programma mercoledì al Mercedes-Benz Stadium di Atlanta, metterà di fronte Inghilterra e Argentina, due nazionali la cui rivalità ha già scritto pagine memorabili nella storia dei Mondiali.

L'Inghilterra ha dimostrato una notevole capacità di reazione, dovendo rimontare in ogni turno a eliminazione diretta. Dopo aver superato la Repubblica Democratica del Congo e il Messico, i Three Lions hanno eliminato la Norvegia grazie a una doppietta di Jude Bellingham nei tempi supplementari. L'Argentina, campione in carica, ha dovuto affrontare un percorso altrettanto impegnativo, faticando contro Capo Verde, Egitto e Svizzera. I sudamericani hanno sempre prevalso grazie a reti decisive nei minuti finali, come quelle di Julián Álvarez e Lautaro Martínez, confermando la loro determinazione.

Questo percorso simile, fatto di sfide combattute e vittorie all'ultimo respiro, suggerisce che la semifinale tra Inghilterra e Argentina sarà estremamente equilibrata e difficile da pronosticare.

La storia delle loro precedenti cinque sfide mondiali, con due vittorie argentine (1986, 1998) e due inglesi (1966, 2002), aggiunge ulteriore fascino a questo scontro.

Un'edizione storica: solo campioni in campo

Questa edizione della Coppa del Mondo si distingue anche per un altro dato storico: non vedrà l'incoronazione di un nuovo campione. È infatti solo la terza volta nella storia del torneo che tutte le semifinaliste hanno già sollevato il trofeo, un evento accaduto precedentemente solo nelle edizioni del 1970 e del 1990. Questo sottolinea ulteriormente l'eccezionalità di questa fase finale. I valori in campo e il blasone delle quattro nazionali rendono queste semifinali tra le più attese e incerte di sempre, garantendo spettacolo e forti emozioni agli appassionati di calcio di tutto il mondo.

Le ultime rilevazioni confermano che le quattro semifinaliste occupavano le prime quattro posizioni del ranking FIFA sia prima dell’inizio del torneo sia dopo gli aggiornamenti successivi ai quarti di finale. Francia, Argentina, Spagna e Inghilterra hanno dimostrato la loro supremazia, rendendo questa fase finale un evento senza precedenti nella storia della competizione. Con la certezza che il prossimo campione sarà una squadra già leggendaria, l'attesa per queste due sfide è palpabile.