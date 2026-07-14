L'Aston Villa ha ufficialmente chiuso ogni spiraglio per il trasferimento di Emiliano 'Dibu' Martinez alla Juventus. Il club inglese ha ribadito con fermezza che il portiere argentino, figura chiave anche nella sua nazionale, non lascerà Birmingham in questa sessione di mercato estiva. La posizione inequivocabile è stata espressa dal direttore delle operazioni calcistiche dell'Aston Villa, Damian Vidagany, che ha dichiarato: "Rimarrà con noi, non abbiamo alcuna intenzione di lasciarlo partire quest’estate".

Vidagany ha enfatizzato l'importanza strategica di Martinez per il progetto tecnico della squadra, sottolineando: "La squadra ha bisogno della sua dedizione e della sua vasta esperienza ed è un elemento molto importante nel nostro progetto per la prossima stagione".

Il dirigente ha inoltre smentito categoricamente le voci di mercato, precisando che "tutte le notizie pubblicate dai media sul suo possibile trasferimento alla Juventus non rispecchiano la vera posizione del club. Martinez è un giocatore molto importante per noi e ci aspettiamo che continui a offrire prestazioni eccezionali insieme ai suoi compagni".

La Juventus cerca alternative per la porta

Con il fermo diniego dell'Aston Villa, la Juventus è ora costretta a riorientare le proprie strategie di mercato, valutando altri profili per il ruolo di estremo difensore. Tra i nomi attualmente accostati al club bianconero per la porta figurano Vicario, Suzuki e Milinkovic-Savic. La società della Continassa dovrà quindi individuare un nuovo obiettivo per rafforzare il reparto in vista della prossima stagione.

Il ruolo centrale di Martinez nell'Aston Villa

Emiliano Martinez, che ha compiuto trentaquattro anni lo scorso settembre, è legato all'Aston Villa da un contratto che scadrà nel 2029, con ancora tre anni residui. Il portiere argentino è giunto al club inglese sei anni fa, proveniente dall'Arsenal, e da allora ha accumulato ben 256 presenze con la maglia dei Villans. Già la scorsa estate, il Manchester United aveva manifestato interesse per un suo possibile acquisto, optando poi per un altro portiere. Questi dati confermano il ruolo insostituibile di Martinez nel progetto sportivo dell'Aston Villa e motivano la decisa volontà del club di non privarsi del suo talento e della sua esperienza.