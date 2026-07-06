Grande attesa a Dallas per il big match tra Spagna e Portogallo agli ottavi di finale dei mondiali 2026. Oggi, lunedì 6 luglio, i campioni d’Europa guidati dal ct Luis de la Fuente affrontano i lusitani in una delle sfide più attese della rassegna iridata organizzata tra Stati Uniti, Messico e Canada. La vincente troverà ai quarti una tra Stati Uniti e Belgio.

Sfida nella sfida quella tra le stelle Lamine Yamal e Cristiano Ronaldo, simboli di due generazioni a confronto.

Orario e sede del match

La partita tra Spagna e Portogallo è in programma oggi alle ore 21 (italiane) e si giocherà a Dallas.

Probabili formazioni

Ecco le possibili scelte dei due commissari tecnici:

SPAGNA (4-2-3-1): Unai Simón; Pedro Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodri, Pedri; Lamine Yamal, Dani Olmo, Baena; Oyarzabal.

All.: De la Fuente.

PORTOGALLO (4-2-3-1): Diogo Costa; Cancelo, Rúben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes; João Neves, Vitinha; Pedro Neto, Bruno Fernandes, Leão; Cristiano Ronaldo.

All.: Martínez.

Dove vedere Spagna-Portogallo

La sfida sarà trasmessa in diretta su Rai 1 e su DAZN. Il match sarà disponibile anche in streaming su RaiPlay e sull’app ufficiale di DAZN.