Gli Stati Uniti, in veste di padroni di casa, si preparano ad affrontare il Belgio negli ottavi di finale dei Mondiali 2026. La sfida cruciale, che mette in palio un posto tra le migliori otto squadre del torneo, è fissata per la notte tra lunedì 6 e martedì 7 luglio, con fischio d’inizio alle ore 2 italiane. Teatro dell’incontro sarà il Lumen Field di Seattle, dove l’attesa è palpabile per una partita che si preannuncia intensa e ricca di emozioni, con entrambe le formazioni determinate a proseguire il proprio cammino nella competizione iridata.

Per gli Stati Uniti, guidati dal tecnico Pochettino, la probabile formazione vede Freese tra i pali; una linea difensiva che potrebbe variare tra un 5-3-2 e un 4-2-3-1, con A. Robinson, Ream, Richards, Freeman e Dest. A centrocampo sono attesi McKennie, Adams e Tillman, mentre in attacco spazio a Pulisic e Pepi. Tuttavia, si segnala che Balogun sarà regolarmente a disposizione dopo la sospensione condizionale della squalifica da parte della FIFA, e Weah potrebbe trovare spazio nell'undici titolare. Il Belgio di Garcia dovrebbe rispondere con Courtois in porta; Castagne, Mechele, Theate e De Cuyper in difesa; Tielemans e Vanaken a centrocampo; Trossard, De Bruyne e Doku a supporto dell'unica punta Lukaku.

Anche per i 'Diavoli Rossi', Lukaku è atteso dal primo minuto, con De Ketelaere pronto a subentrare a gara in corso, non avendo convinto nelle precedenti uscite.

Analisi Tattica e Probabili Formazioni

Le scelte tattiche dei due commissari tecnici evidenziano una chiara intenzione offensiva. Gli Stati Uniti potrebbero optare per un modulo 5-3-2 o un più dinamico 4-2-3-1, puntando sulla qualità di giocatori chiave come Pulisic e McKennie. Il Belgio, dal canto suo, dovrebbe confermare il 4-2-3-1, affidandosi alla regia di De Bruyne e Tielemans per innescare il terminale offensivo Lukaku. L’incontro sarà diretto dall’arbitro Adham Mohammad Tumah Makhadmeh.

La copertura televisiva e in streaming dell’incontro sarà garantita in esclusiva da DAZN.

Gli appassionati potranno seguire il match sia in diretta TV, collegando la propria smart TV a internet e accedendo all’applicazione della piattaforma, sia in streaming tramite l’app su pc, smartphone o tablet. Per gli abbonati Sky con decoder SkyQ, il match sarà visibile anche sul canale Dazn 1 (canale 214 del decoder satellitare), attivabile con un costo aggiuntivo sul proprio abbonamento. Un’ulteriore opzione per lo streaming è offerta da Amazon Prime, previo acquisto di un abbonamento dedicato all’evento, al costo di 24,99 euro. L’app di DAZN è installabile anche su console da gioco come Playstation e Xbox o dispositivi come Amazon Fire Stick, Timvision Box e Google.

Contesto della Sfida e Pronostici

Il Belgio giunge a questa fase dopo aver superato i sedicesimi di finale con non poca fatica, rimontando uno svantaggio di due gol contro il Senegal negli ultimi minuti di gioco (era sotto di due gol all'86'). Gli Stati Uniti, invece, potranno contare sul forte sostegno del pubblico di casa, un fattore che potrebbe rivelarsi determinante. I principali bookmaker indicano il Belgio come leggermente favorito, con una quota di 2.60 per la vittoria, mentre il successo degli Stati Uniti è quotato a 2.70. Il pareggio, valutato a 3.40, è considerato l’esito meno probabile. Data la spiccata propensione offensiva di entrambe le formazioni, gli esperti suggeriscono il segno 'gol' come una scommessa interessante, quotato a 1.57.

L’attesa per questa sfida è elevata: in palio non c’è solo un posto tra le migliori otto squadre del mondo, ma anche la possibilità di continuare a sognare in un torneo che, finora, ha già regalato innumerevoli sorprese e colpi di scena.