La nazionale di calcio degli Stati Uniti si prepara per un appuntamento cruciale: la fase a eliminazione diretta contro la Bosnia ed Erzegovina, che si disputerà nella Bay Area di San Francisco. Tutti gli occhi sono puntati su Christian Pulisic, l'attaccante statunitense che, dopo aver saltato l'ultima gara della fase a gironi a causa di un infortunio al polpaccio, ha annunciato di sentirsi pienamente recuperato e pronto a riprendere il suo posto tra i titolari.

Pulisic era stato un protagonista nella vittoria per quattro a uno contro il Paraguay, ma un problema fisico lo aveva costretto a lasciare il campo all'intervallo.

Successivamente, ha seguito allenamenti differenziati e ha saltato la sfida contro l'Australia. Il suo ritorno in campo è avvenuto nella partita contro la Turchia, dove è entrato dalla panchina e ha giocato per poco più di mezz'ora, accolto da una calorosa ovazione del pubblico. Un segnale incoraggiante per la squadra e i tifosi.

Pulisic: "Mi sento pronto" per la sfida decisiva

Alla vigilia dell'importante incontro con la Bosnia ed Erzegovina, Christian Pulisic ha dissipato ogni dubbio sulle sue condizioni fisiche. "I felt great in the last game against Turkey. I’m feeling good this week, and I’m definitely ready to go for tomorrow", ha dichiarato l'attaccante, confermando la sua disponibilità a partire dal primo minuto.

L'allenatore Mauricio Pochettino, in vista di questa partita chiave, dovrebbe ripristinare la formazione titolare, apportando fino a dieci modifiche rispetto alla gara contro la Turchia. L'obiettivo è preservare i giocatori chiave, tra cui Pulisic, e permettere loro di recuperare energie fondamentali per la sfida che deciderà il cammino della nazionale nel torneo.

Il percorso di recupero e le strategie del tecnico

Il percorso di recupero di Pulisic è stato attentamente monitorato. Dopo aver saltato la partita contro l'Australia, è tornato in campo contro la Turchia, giocando 33 minuti da subentrato. Il calciatore ha espresso la sua fiducia, affermando di sentirsi pronto anche a disputare l'intera partita, sia essa di 90 o 120 minuti, se necessario.

Il ventisettenne non gioca una partita completa da metà marzo, sia con la nazionale sia con il suo club, l'AC Milan, dove spesso è stato impiegato a partita in corso o sostituito nella ripresa. Durante la preparazione al torneo, Pulisic aveva gestito i carichi di lavoro, disputando 45 minuti contro il Senegal e 61 contro la Germania. L'infortunio iniziale, descritto come "a pretty strong contusion, strain, whatever you want to call it", lo aveva costretto a un periodo di allenamento differenziato. Con il suo pieno recupero, la nazionale statunitense può schierare la stessa formazione che aveva trionfato contro il Paraguay, puntando a proseguire il proprio cammino in questa fase cruciale del torneo.