Il Venezia FC ha ufficializzato l'ingaggio di Thórir Jóhann Helgason, il centrocampista islandese che si lega al club lagunare con un contratto valido fino al termine della stagione 2028/29. L'accordo, di durata triennale, rappresenta un'importante operazione di calciomercato per la società veneta, che si assicura le prestazioni del calciatore a parametro zero, dopo la naturale conclusione del suo precedente rapporto contrattuale.

Nato nel 2000, Helgason porta con sé un bagaglio di esperienza internazionale maturata in diversi campionati europei.

La sua carriera professionale ha avuto inizio in Islanda, dove ha vestito le maglie dell’Haukar Hafnarfjördur e, successivamente, del FH Hafnarfjördur. Con quest'ultimo club, il centrocampista ha collezionato un totale di otto gol e dieci assist in sessantacinque presenze.

L'approdo nel calcio italiano è avvenuto nella stagione 2021/22, quando Helgason è stato tesserato dal Lecce. Con la squadra salentina, ha totalizzato settantadue presenze, realizzando un gol e fornendo cinque assist.

Successivamente, nella stagione 2023/24, il calciatore islandese ha militato in Germania con l'Eintracht Braunschweig, realizzando tre reti e quattro assist in ventisette partite disputate. La sua esperienza si estende anche al panorama internazionale: Helgason ha infatti indossato per venti volte la maglia della Nazionale islandese, contribuendo con due gol al percorso della sua selezione.

Il percorso di Thórir Jóhann Helgason al Venezia

L'operazione che ha portato Thórir Jóhann Helgason al Venezia si è perfezionata a parametro zero. Il centrocampista si è svincolato dal Lecce al termine del suo contratto, scaduto lo scorso 30 giugno, rendendosi così disponibile per il trasferimento. L'intesa con il club veneto era stata raggiunta e definita già nei mesi precedenti, culminando ora nell'annuncio ufficiale e portando un elemento di esperienza e qualità al reparto di centrocampo del Venezia.