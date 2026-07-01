Le grandi della Serie A continuano a muoversi su più fronti in questa fase del calciomercato. La Juventus guarda al futuro della porta e intensifica i contatti per uno dei giovani estremi difensori più promettenti del panorama italiano, mentre Napoli e Inter valutano alcune cessioni che potrebbero garantire risorse preziose da reinvestire sul mercato.

Palmisani resta un obiettivo della Juventus: nuovi contatti con il Frosinone

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato rivelate su X da Mirko Di Natale, la Juventus continua a mantenere alta l'attenzione su Lorenzo Palmisani.

Il portiere del Frosinone viene considerato un profilo di prospettiva dalla dirigenza bianconera e, nelle ultime ore, sarebbero andati in scena nuovi contatti tra le parti per valutare la fattibilità dell'operazione.

Il club ciociaro valuterebbe il cartellino dell'estremo difensore circa 6 milioni di euro, una cifra ritenuta sostenibile dalla Juventus. L'idea dei bianconeri sarebbe quella di assicurarsi subito il giocatore, lasciandolo però maturare ancora una stagione in prestito proprio al Frosinone. Una soluzione che consentirebbe a Palmisani di trovare continuità e accumulare esperienza prima dell'eventuale approdo a Torino, dove potrebbe rappresentare uno dei portieri del futuro.

Napoli e Inter fanno cassa: Beukema piace all'Al-Hilal, Pavard verso l'addio

Sul fronte delle uscite, invece, il Napoli potrebbe presto ricevere un'offerta importante dall'Arabia Saudita. Secondo quanto riferito su X dal giornalista Nicolò Schira, Sam Beukema sarebbe finito nel mirino dell'Al-Hilal, club allenato da Simone Inzaghi e pronto a rinforzare ulteriormente il proprio reparto difensivo. La dirigenza partenopea starebbe valutando con attenzione la situazione e non escluderebbe una cessione qualora dovesse arrivare una proposta ritenuta all'altezza del valore del centrale olandese.

Anche l'Inter sembrerebbe orientata a monetizzare da un'altra operazione in uscita. Benjamin Pavard, rientrato dal prestito al Marsiglia, non rientrerebbe infatti nei piani tecnici della società nerazzurra.

L'intenzione sarebbe quella di rimettere immediatamente il difensore francese sul mercato con l'obiettivo di incassare almeno 15 milioni di euro. Una cifra che consentirebbe all'Inter di finanziare nuovi innesti e proseguire il lavoro di ringiovanimento della rosa senza rinunciare all'equilibrio economico.