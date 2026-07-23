Passo avanti decisivo per il progetto di riqualificazione dello stadio Renzo Barbera di Palermo. La conferenza di servizi decisoria si è conclusa con esito positivo, ma l’iter non può ancora considerarsi concluso: resta infatti da risolvere il nodo relativo alle risorse pubbliche necessarie per finanziare l’intervento.

La copertura finanziaria resta il punto chiave

Il Comune di Palermo ha comunicato ufficialmente al Palermo calcio che il proseguimento della procedura è subordinato al reperimento dell’intera quota di finanziamento pubblico prevista dal Piano economico finanziario.

Si tratta di 30 milioni di euro, una somma indispensabile per garantire la prosecuzione del progetto.

La società rosanero aveva già espresso alcune riserve sulla disponibilità tempestiva delle risorse e avrà tempo fino a domani per confermare la copertura finanziaria.

La scadenza fissata da Uefa e Figc

Il termine è considerato decisivo perché il Consiglio comunale dovrà approvare il progetto entro il 31 luglio 2026, data indicata da Uefa e Figc.

Il mancato rispetto del cronoprogramma comporterebbe l’irricevibilità della proposta deliberativa e metterebbe a rischio in modo definitivo la candidatura dello stadio Barbera e della città di Palermo come sede per i campionati europei di calcio Euro 2032.