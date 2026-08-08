Il Milan ha affrontato il Chelsea in un'amichevole internazionale disputata a Giacarta, in Indonesia, subendo una netta sconfitta per tre a zero. Al termine dell'incontro, il tecnico rossonero Ruben Amorim ha rilasciato dichiarazioni a Sky Sport, analizzando la prestazione della sua squadra e sottolineando le difficoltà previste contro una formazione di tale calibro come quella inglese.

L'analisi di Amorim dopo il test amichevole

Amorim ha spiegato in dettaglio la sua visione della partita: “Sapevamo che avremmo sofferto un po', ma il nostro obiettivo è proporre questo tipo di sfida ai nostri giocatori.

È fondamentale che imparino come difendere di squadra, come affrontare gli uno contro uno e come applicare un pressing alto. Chiaramente, contro avversari del livello del Chelsea, non adotteremo mai un pressing così aggressivo. Tuttavia, siamo qui per prepararci al meglio e vincere la prima partita ufficiale della stagione, infondendo fiducia nei calciatori.”

Il tecnico ha inoltre evidenziato la presenza di numerosi giovani talenti in campo: “Avevamo anche tanti giovani in squadra, e stiamo seguendo il percorso giusto per mettere la squadra nelle condizioni ottimali per vincere la prima partita ufficiale della stagione. Questo periodo di preparazione è cruciale per la loro crescita e per l'integrazione nel gruppo.”

Le decisioni sulla rosa e il bilancio della preparazione

Proseguendo nel suo intervento, il tecnico portoghese ha anticipato importanti sviluppi riguardanti la composizione della squadra: “Questa settimana faremo delle scelte significative sui nostri giocatori.

Le ultime due settimane di lavoro sono state estremamente positive, permettendoci di valutare attentamente tutti gli elementi. Tuttavia, abbiamo una rosa molto ampia, e sarà necessario operare delle scelte precise. Prenderemo queste decisioni cruciali nel corso della settimana.”

La partita contro il Chelsea, svoltasi nella suggestiva cornice di Giacarta, ha rappresentato un test di alto livello, fornendo indicazioni preziose in vista dell'imminente inizio della nuova stagione. Amorim ha ribadito l'importanza di questi incontri per la crescita del gruppo, in particolare per i giovani, e per affinare la strategia in vista degli impegni ufficiali. L'obiettivo primario rimane la preparazione meticolosa della squadra per la prima gara ufficiale, con la consapevolezza che le decisioni sulla rosa saranno fondamentali per definire l'assetto definitivo del Milan.