Un consorzio che vede la partecipazione di Jeff Bezos, fondatore di Amazon, è vicino a finalizzare l'acquisizione di circa un terzo delle quote del Liverpool Football Club. Fenway Sports Group (FSG), azionista di maggioranza del club di Anfield dal 2010, si prepara ad annunciare la transazione già questa settimana. Questa operazione sottolinea il crescente interesse di importanti investitori internazionali nel calcio inglese, confermando l'attrattiva di una delle squadre più blasonate della Premier League.

Il consorzio include altri importanti imprenditori, tra cui Amit Bhatia, già co-proprietario dei Queens Park Rangers, e il miliardario Lakshmi Mittal.

L'accordo, che riguarda una quota di minoranza stimata intorno al 30%, segna il primo ingresso di Bezos nel mondo della proprietà sportiva di alto livello, un settore che il magnate non aveva mai esplorato attivamente. FSG, che detiene la maggioranza del Liverpool dal 2010, ha deciso di accogliere nuovi soci, pur mantenendo saldamente il controllo del club.

Valutazione e precedenti interessi

La valutazione del Liverpool Football Club si attesta intorno ai sei miliardi di dollari, una cifra che lo posiziona tra i club più preziosi a livello globale. Questa stima supererebbe le recenti acquisizioni di altri club inglesi di alto profilo, come quella del Chelsea da parte di Todd Boehly nel 2022. L'interesse di Bezos per il calcio non è nuovo; in passato aveva considerato investimenti in franchigie della NFL, quali i Washington Commanders e i Seattle Seahawks, senza tuttavia concretizzare alcuna operazione.

Il consorzio, sotto la guida di Amit Bhatia, ha già adottato misure per conformarsi alle normative della Premier League in materia di proprietà. Bhatia ha infatti ridotto la propria partecipazione nei Queens Park Rangers per evitare potenziali conflitti di interesse. Questa operazione, se finalizzata, stabilirebbe un nuovo record per il valore di una quota di minoranza in un club di calcio europeo, evidenziando l'elevato valore di mercato dei top club.

Sviluppi futuri e impatto

La trattativa è attualmente nelle sue fasi iniziali e la sua conclusione non è ancora certa, richiedendo ulteriori passaggi negoziali. Fenway Sports Group ha riconosciuto l'interesse del consorzio, ma non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sull'esito delle negoziazioni in corso.

L'ingresso di Jeff Bezos tra gli azionisti del Liverpool costituirebbe un segnale significativo per il futuro del club e per l'intero panorama calcistico internazionale, riaffermando la forte attrattiva del calcio inglese per i grandi capitali globali e la sua posizione di leadership nel settore sportivo.