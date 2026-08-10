Momenti di intensa apprensione hanno scandito una partita del campionato brasiliano di calcio tra Coritiba e Chapecoense. L'episodio ha avuto come protagonista Jacy, il capitano del Coritiba. Dopo aver segnato un gol, il difensore, colto da euforia, ha raccolto il pallone, l'ha nascosto sotto la maglia e si è diretto verso i tifosi posizionati dietro la porta, desideroso di condividere la gioia.

Nel tentativo di raggiungere i sostenitori, Jacy ha scavalcato i cartelloni pubblicitari. Tuttavia, in un momento di distrazione, non si è accorto che il tunnel d'accesso agli spogliatoi era rimasto aperto, complice l'imminente intervallo.

Il capitano è così precipitato rovinosamente nel varco, scomparendo alla vista e generando paura e sconcerto nell'intero stadio. Compagni di squadra, avversari e pubblico hanno trattenuto il fiato. Dopo alcuni secondi di tensione, il difensore è riapparso rapidamente sul terreno di gioco, seppur visibilmente scosso. Immediatamente, lo staff medico del Coritiba si è precipitato per valutare le sue condizioni.

Le condizioni di Jacy dopo la caduta

A seguito dell'incidente, Jacy ha ricevuto cure per un problema alla parte bassa della schiena. Nonostante l'impatto, il giocatore è riuscito a rialzarsi e, con grande determinazione, ha tentato di proseguire la celebrazione. Il suo volto tradiva un evidente dolore, e la sua condizione fisica è apparsa subito precaria.

L'episodio ha generato profonda preoccupazione tra i presenti, che hanno temuto il peggio per l'incolumità del capitano.

Il gol annullato e l'uscita forzata dal campo

Purtroppo, le conseguenze dell'incidente si sono manifestate pochi minuti dopo. Nonostante la sua tenacia, Jacy è stato costretto a lasciare il campo, sostituito a causa dell'infortunio subito nella caduta. A rendere l'episodio ancora più amaro per il capitano del Coritiba e la sua squadra, è giunta la decisione del VAR: la rete che aveva scatenato l'esultanza è stata infatti annullata per posizione di fuorigioco. Un epilogo doppiamente sfortunato per il difensore, che ha visto vanificarsi sia il gol che la possibilità di continuare la partita. Nonostante tutto, il Coritiba ha conquistato la vittoria, superando la Chapecoense per due a uno.