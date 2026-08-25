L'attaccante turco della Juventus, Kenan Yildiz, è al centro delle preoccupazioni del club bianconero a seguito di un infortunio subito durante la prima giornata di Serie A. Nel match contro il Frosinone, vinto dalla Juventus per uno a zero, Yildiz ha accusato un problema al piede sinistro che ha richiesto immediati accertamenti medici presso il JMedical. Gli esiti di tali esami hanno destato allarme, prospettando uno scenario di lungo stop per il giovane talento.

Le prime valutazioni indicano che Yildiz potrebbe essere costretto a rimanere lontano dai campi per un periodo stimato tra i due e i tre mesi.

La dirigenza della Juventus sta attentamente esaminando tutte le possibili vie per il recupero del calciatore, non escludendo la possibilità di un intervento chirurgico. Questa opzione verrebbe considerata per tentare di accelerare i tempi di rientro, una decisione cruciale per il prosieguo della stagione. La frase "Yildiz rischia un lungo stop" riassume la gravità della situazione.

Mercato: le opzioni per l'attacco bianconero

L'infortunio di Yildiz ha inevitabilmente riaperto il fronte del mercato per la Juventus, che potrebbe ora tornare a operare nel reparto offensivo. Nonostante l'arrivo di Kolo Muani e Alajbegovic, l'assenza prolungata dell'attaccante turco spinge la società a valutare nuovi profili.

Tra i nomi sul taccuino della dirigenza figura Mateta del Crystal Palace. La sua eventuale acquisizione, tuttavia, comporterebbe una riflessione tattica, dato che Mateta è considerato più un centravanti che un esterno. L'allenatore Luciano Spalletti potrebbe, in tal caso, considerare un cambio di modulo per integrare al meglio le caratteristiche del giocatore.

Un'altra pista seguita dalla Juventus è il possibile rilancio di Nico Gonzalez. Il giocatore, rientrato dal prestito all'Atletico Madrid, era finora tra i profili considerati in uscita. La sua permanenza potrebbe ora rappresentare una soluzione interna per sopperire alla mancanza di Yildiz. La situazione di mercato rimane fluida e in costante evoluzione, con il club che monitora sia il percorso di recupero del proprio talento che le opportunità offerte dalla finestra di trasferimento.

Il quadro clinico e i tempi di recupero

Il quadro clinico di Kenan Yildiz conferma la serietà dell'infortunio al piede sinistro. Gli esami approfonditi eseguiti al JMedical hanno fornito esiti che non lasciano spazio a facili ottimismi, rendendo concreta l'ipotesi di un intervento chirurgico. Questa eventualità, seppur non ancora definitiva, sottolinea la complessità del recupero.

La potenziale assenza di Yildiz per almeno due mesi rappresenta una sfida significativa per Luciano Spalletti. Il tecnico rischia di dover fare a meno di uno dei suoi giocatori più promettenti per una parte importante dell'inizio di stagione, con un impatto che potrebbe farsi sentire sulle dinamiche di squadra. La Juventus, pertanto, si sta preparando ad affrontare un periodo senza il suo attaccante, valutando con attenzione tutte le soluzioni mediche e tecniche necessarie per gestire al meglio questa imprevista situazione.