Thomas Kristensen, il nuovo acquisto dell'Atalanta, ha illustrato le motivazioni che lo hanno spinto a scegliere il club bergamasco. Il difensore danese ha dichiarato: "Ho scelto l'Atalanta perché è un grande club con un progetto ambizioso, ma anche l'allenatore Maurizio Sarri ha avuto il suo peso: migliora chi gioca nel mio ruolo perché punta molto sulla difesa". Questa affermazione sottolinea l'importanza cruciale del tecnico nella sua decisione di approdare a Bergamo.

Il peso di Sarri e l'eredità di Djimsiti

Kristensen ha ribadito come la presenza di Maurizio Sarri sia stata un fattore determinante nella sua scelta, riconoscendo apertamente la capacità dell'allenatore di valorizzare e far crescere i difensori.

Il suo arrivo a Bergamo lo vede prendere il posto di Berat Djimsiti, una figura storica e un pilastro della difesa atalantina. "Ho grande rispetto per Djimsiti, ma non sono arrivato qui per sostituirlo. Porto alla squadra le mie caratteristiche. Il suo è un grande buco da riempire. Fare quello che ha fatto lui per l'Atalanta sarebbe un grande traguardo", ha affermato Kristensen, esprimendo sia la sua stima per il predecessore sia la piena consapevolezza delle elevate aspettative che lo attendono.

Il percorso all'Udinese e le nuove ambizioni

Il difensore ha voluto ringraziare l'Udinese per il significativo percorso di crescita e sviluppo professionale vissuto nelle stagioni precedenti. "Ringrazio l'Udinese che mi ha aiutato a svilupparmi come giocatore", ha detto, aggiungendo un dettaglio sulla sua esperienza friulana: "Con Samardzic abbiamo condiviso in Friuli una stagione complicata: lo conosco bene".

Kristensen ha inoltre evidenziato il cambiamento tattico che lo attende con la maglia nerazzurra: "Passo da una difesa a tre a una a quattro". Le sue ambizioni per la nuova avventura sono chiare: "La mia ambizione è fare il massimo nelle tre competizioni, a cominciare dalla Conference League", ha concluso, proiettandosi verso gli impegni futuri.

L'innesto di Thomas Kristensen rappresenta, dunque, un tassello importante e strategico per il reparto difensivo dell'Atalanta, che si prepara ad affrontare la prossima stagione con obiettivi ambiziosi sia sul fronte nazionale che su quello europeo, puntando a consolidare la propria presenza ai vertici del calcio.