A pochi giorni dall’esordio in campionato, la Juventus ha finalmente individuato il nuovo portiere: sarà Guglielmo Vicario. Dopo aver abbandonato la pista Zion Suzuki e aver valutato nuovamente Emiliano Martinez, frenato dall’elevato costo dell’operazione e dai dubbi sulle sue condizioni fisiche, i bianconeri hanno deciso di puntare sull’estremo difensore italiano.

Intanto il Milan ha raggiunto l’intesa per Diego Moreira, esterno offensivo mancino classe 2004 che in passato era stato seguito anche dalla Roma. Il giocatore è stato individuato come nuovo rinforzo per l’attacco di Ruben Amorim e, grazie alla mediazione del suo agente Jorge Mendes, potrebbe arrivare a Milano già entro mercoledì per sostenere le visite mediche.

Per l'Inter, Provedel, John Stones, Djed Spence e il controriscatto di Aleksandar Stankovic rappresentano le operazioni in entrata già definite in questa sessione di mercato. La squadra nerazzurra, reduce dalla conquista dello scudetto, continua però a lavorare per completare la rosa a disposizione di Cristian Chivu in vista della nuova stagione.

Via libera del Tottenham per il trasferimento di Vicario alla Juventus

Vicario era sempre rimasto tra le alternative della Juventus, nonostante le dichiarazioni di Spalletti dello scorso 1° agosto sembrassero indicare altre priorità. Con il mercato ormai alle battute finali e diverse piste diventate impraticabili, il club bianconero ha accelerato nella giornata di domenica, dopo l’ennesimo tentativo fallito per Martinez.

Il Tottenham ha dato il via libera al trasferimento in prestito. Gli Spurs avrebbero preferito inserire un obbligo di riscatto, ma alla fine hanno accettato la formula del prestito con diritto di riscatto fissato intorno agli 8 milioni di euro. Decisiva anche la volontà di Vicario, desideroso di tornare a giocare in Italia.

Il portiere è atteso a Torino nelle prossime ore per sottoporsi alle visite mediche e firmare un contratto fino al 2030. Successivamente potrebbe assistere dagli spalti dell’Allianz Stadium all’amichevole tra Juventus e Next Gen. L’obiettivo di Spalletti è averlo a disposizione già per la prima giornata di campionato, con la trasferta di Frosinone in programma domenica.

Milan 50 milioni di euro per Diego Moreira

L’operazione con lo Strasburgo si preannuncia importante dal punto di vista economico: l’accordo di massima prevede circa 45 milioni di euro più 5 milioni di bonus. Una cifra superiore rispetto alla proposta avanzata dalla Roma, che circa un mese fa aveva messo sul tavolo 30 milioni, ricevendo come richiesta 35 milioni più 10 di bonus.

Nato nel 2004 a Liegi, Moreira è un giocatore rapido e particolarmente abile nell’uno contro uno. Il suo punto di forza è il dribbling e può agire su entrambe le fasce, da dove tende a rientrare verso il centro per cercare la conclusione o creare occasioni per i compagni. La sua duttilità gli permette inoltre di essere impiegato anche come quinto di centrocampo.

Figlio dell’ex calciatore Almami Moreira, che ha vestito le maglie di Standard Liegi, Amburgo e Partizan Belgrado, Diego ha iniziato il proprio percorso nel settore giovanile dello Standard prima di trasferirsi al Benfica nel 2020. Con la formazione Under 19 portoghese è stato protagonista della vittoria in Youth League 2021/22, chiudendo la competizione con 4 gol e 5 assist, due dei quali realizzati proprio nella finale. In quella squadra giocavano anche Antonio Silva e Cher Ndour.

Inter suggestione Nico Williams e sullo sfondo resta Moussa Diaby

L’allenatore nerazzurro cerca da tempo un giocatore con caratteristiche diverse rispetto agli elementi già presenti in rosa. L’obiettivo è un calciatore capace di portare fantasia, imprevedibilità e qualità nell’uno contro uno, creando superiorità numerica negli ultimi trenta metri ed è tornato d’attualità Moussa Diaby, già finito nei radar nerazzurri nel gennaio dello scorso anno.

Il francese classe 1999 è legato all’Al-Ittihad fino al 30 giugno 2029, ma non avrebbe mai nascosto la volontà di tornare a giocare in Europa. Sul giocatore si è mosso anche il Bayer Leverkusen, che però non ha ancora trovato un accordo economico né con il calciatore né con il club saudita.

L’Inter potrebbe approfittarne. Un’eventuale cessione di Luis Henrique per circa 30 milioni di euro alla Roma permetterebbe infatti ai nerazzurri di disporre del budget necessario per tornare alla carica. Velocità, capacità di saltare l’uomo e caratteristiche tecniche rendono Diaby un profilo particolarmente gradito a Chivu e alla dirigenza, ma sarà necessario muoversi rapidamente per anticipare la concorrenza.

Più complicata appare invece la pista che porta a Nico Williams. L’esterno dell’Athletic Bilbao era già stato accostato all’Inter circa un anno fa, quando il club aveva valutato un investimento importante per uno dei giovani più interessanti del calcio europeo.

Il suo ultimo periodo, tuttavia, è stato condizionato dai problemi fisici, in particolare dalla pubalgia. In Liga ha raccolto appena 20 presenze da titolare e 6 gol, arrivando inoltre ai Mondiali non al massimo della condizione. Sul suo futuro aveva pesato anche la trattativa sfumata con il Barcellona, seguita dal rinnovo con l’Athletic Bilbao fino al 2035. Al momento, dunque, il suo nome resta soprattutto una suggestione.