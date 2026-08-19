Il Milan accoglie due nuovi importanti innesti: Gonçalo Ramos e Diego Moreira. Questi arrivi, frutto anche di una lunga riunione tra i vertici rossoneri e Jorge Mendes, il super agente portoghese, segnano una profonda trasformazione della rosa. Mentre Ramos, attaccante dal Paris Saint-Germain, e Moreira, esterno belga dello Strasburgo, si uniscono al club, il tecnico Rúben Amorim attende ancora gli ultimi rinforzi: un difensore centrale e un trequartista.

La società rossonera ha già stanziato centocinque milioni di euro per la campagna acquisti, includendo gli innesti di Gila e Diawara.

Ulteriori investimenti sono previsti, subordinati però a importanti cessioni. Tra i nomi in uscita spicca Rafa Leao, considerato ormai ai margini del progetto. Si attendono offerte, preferibilmente a titolo definitivo, anche per Tomori, Fofana e Nkunku. Il fronte delle partenze include inoltre Gimenez, Bondo ed Estupinian, mentre Ricci è destinato al prestito al Como. Odugu si trasferirà al Tolosa e Andrej Kostic allo Sparta Rotterdam, entrambi con la formula del prestito temporaneo.

L'ambizione di Gonçalo Ramos e la visione di Amorim

Acclamato dai tifosi nel negozio di via Dante, Gonçalo Ramos ha subito chiarito le sue ambizioni: «Sono qui per lo scudetto». Il nuovo centravanti rossonero ha ribadito la sua ferma volontà di conquistare trofei e realizzare numerosi gol.

La scelta di trasferirsi a Milano, ha spiegato, non ha comportato alcun dubbio: «Quando ho saputo che c'era la possibilità di venire al Milan non ho avuto dubbi: era la scelta giusta». Ramos ha inoltre sottolineato la profonda sintonia con il tecnico Rúben Amorim, con cui condivide «la stessa idea di calcio», traendo ulteriore motivazione dalla sua fiducia.

Il portoghese ha anche affrontato con un sorriso la questione della maglia numero 9, storicamente considerata una delle più "pesanti" in casa rossonera. «Non credo a queste cose, credo solo nel lavoro. Magari io sono più 'maledetto' del numero, lo vedremo», ha ironizzato. Le sue parole delineano il profilo del nuovo Milan: un club che scommette su investimenti significativi e su un allenatore con una visione tattica ben definita, esortando i nuovi acquisti a tradurre le ambizioni in risultati concreti sul campo.

Gli investimenti strategici e l'esordio in campionato

L'operazione che ha portato Diego Moreira, ventiduenne esterno offensivo, a Milano è significativa: circa quarantacinque milioni di euro più bonus, con un contratto che lo legherà ai rossoneri fino al 2031. Questo investimento lo colloca tra i più rilevanti nella storia recente del club. A pochi giorni dall'esordio in campionato contro il Torino, il Milan prosegue nella costruzione di una squadra giovane e ambiziosa, interamente affidata a Rúben Amorim. Dopo intense settimane di mercato e profondi cambiamenti, per il tecnico portoghese e la sua formazione è giunto il momento cruciale di trasformare le intenzioni in prestazioni concrete sul campo.