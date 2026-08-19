La Fiorentina si conferma tra le squadre più attive sul fronte del mercato, concentrando i propri sforzi sull'acquisizione di Ernest Poku, un promettente esterno offensivo attualmente in forza al Bayer Leverkusen. Il giovane calciatore, classe 2004, è nato ad Amburgo e si distingue per le sue origini ghanesi e il possesso del passaporto olandese, caratteristiche che lo rendono un profilo di interesse internazionale. Il club viola sta intensificando le trattative per raggiungere un accordo e superare la concorrenza di altre squadre, tra cui il Sunderland, anch'esso interessato al talento.

La valutazione di Poku si colloca in una fascia tra i 20 e i 25 milioni di euro, cifra che riflette le sue notevoli qualità. L'atleta è particolarmente apprezzato per la sua velocità esplosiva, un attributo che gli ha permesso di stabilire un record significativo agli Europei Under 21, dove ha raggiunto una punta di quasi 36 chilometri orari.

Parallelamente alle trattative in entrata, la dirigenza viola monitora attentamente la situazione a centrocampo. Le voci riguardanti un possibile ritorno a Firenze di Lucas Torreira, dopo la sua esperienza al Galatasaray, rimangono per il momento mere indiscrezioni. La Fiorentina, infatti, può contare su un reparto mediano già ben fornito di giocatori e, prima di considerare nuovi innesti, è orientata a valutare eventuali cessioni.

In questo contesto, l'unico centrocampista ritenuto incedibile è Cher Ndour, mentre per tutti gli altri si attendono e si considerano offerte concrete. Anche la posizione di Moise Kean è attualmente in una fase di stand by: il club gigliato ha recentemente declinato un'offerta di 30 milioni di euro proveniente dal Como, evidenziando la volontà di mantenere il controllo sulle proprie risorse offensive.

Movimenti in uscita e attese presentazioni ufficiali

Il fronte delle uscite è altrettanto dinamico. Il terzino Dodo è finito nel mirino del Nottingham Forest, che sta mostrando un concreto interesse per il giocatore. Per quanto riguarda Fortini, si registrano interessamenti sia dal Torino che dall'Hull City, segnali di un possibile trasferimento per il difensore.

Intanto, l'attenzione si sposta anche sugli eventi programmati: domani sarà un giorno importante per la Fiorentina, con la presentazione ufficiale di Franco Mastantuono. Il giovane talento argentino, che possiede anche la cittadinanza italiana, è arrivato in prestito dal Real Madrid e ha già avuto modo di fare il suo debutto in maglia viola venerdì scorso, subentrando in Coppa Italia nella partita contro il Benevento. La conferenza stampa di presentazione si terrà al Viola Park alle ore 14, un momento atteso per conoscere meglio le ambizioni del neo-acquisto.

Nuovi innesti dal Real Madrid e le parole dei protagonisti

La giornata odierna ha visto la presentazione di un altro giovane promettente proveniente dal Real Madrid: si tratta di Victor Valdepenas, un terzino spagnolo classe 2006.

Le sue prime dichiarazioni in viola hanno rivelato un forte entusiasmo e una chiara visione del suo futuro. Valdepenas ha raccontato: “Mourinho si è complimentato per questa mia nuova avventura e mi ha augurato il meglio. Sarò sempre grato al Real che mi ha fatto giocare nel calcio dei grandi, ma ora penso solo alla Fiorentina, convinto dal suo progetto”. Queste parole sottolineano la determinazione del giovane a integrarsi pienamente nel nuovo ambiente e a contribuire al percorso della squadra.

In sintesi, la Fiorentina sta portando avanti una campagna di rafforzamento mirata, con un'evidente predilezione per i giovani talenti internazionali, come dimostrano gli arrivi di Mastantuono e Valdepenas e l'interesse per Poku.

La gestione delle trattative in corso, sia in entrata che in uscita, è condotta con la massima attenzione, mirando a costruire una rosa competitiva e proiettata verso il futuro, bilanciando esperienza e potenziale.