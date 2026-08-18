Il centrocampista Luka Modrić ha espresso con determinazione il suo stato d’animo e le sue ambizioni alla vigilia della sua seconda stagione con la maglia rossonera. “La mia missione è dare il massimo e aiutare la squadra a vincere il più possibile. Sono tornato come se dovesse essere la prima volta e dovessi vincere. Non serve parlare molto: ora dobbiamo agire. Rimanere umili, lavorare duramente, restare uniti”, ha dichiarato il giocatore, sottolineando un approccio concreto e focalizzato sul successo.

Modrić ha chiarito che, per un club del calibro del Milan, “la cosa più normale è pensare di voler vincere e non solo centrare la qualificazione in Champions”.

Ha poi rafforzato il concetto, evidenziando la sua mentalità vincente: “Devi puntare al massimo: per questo sono qui, questo è il mio obiettivo. Assieme al club, alla proprietà e all’allenatore, condividiamo gli stessi obiettivi e per queste ragioni ho deciso di tornare”. La sua visione è netta: il Milan deve puntare ai massimi traguardi, superando la mera qualificazione europea.

L'ambizione di Modrić per il Milan

Il centrocampista croato ha voluto trasmettere un messaggio inequivocabile all'ambiente rossonero: non si accontenta di obiettivi minimi. Il richiamo alla Champions League, pur essendo un traguardo fondamentale per il prestigio e le finanze del club, viene presentato come il punto di partenza, non l'apice delle aspirazioni.

La sua volontà è ben più ambiziosa, quella di competere concretamente per i trofei, sia a livello nazionale che internazionale. L'enfasi sull'umiltà e sul lavoro di squadra evidenzia un approccio pragmatico e altamente professionale, considerato essenziale per raggiungere le vette desiderate e per costruire un ciclo vincente.

Il ritorno di Modrić al Milan avviene dopo una stagione in cui la qualificazione alla Champions League non è stata centrata. Questa circostanza rende le sue parole ancora più significative, caricandole di un peso specifico maggiore. La sua decisione di tornare, motivata dalla piena condivisione di obiettivi con la società e con l’allenatore, rappresenta un segnale forte e chiaro per l’intero ambiente rossonero.

Il suo appello all’unità e alla determinazione suggerisce che il club è pronto a intraprendere una stagione di netto rilancio, con l'intento di superare le aspettative e riportare il Milan ai fasti del passato.

La coerenza di un messaggio vincente

L'approccio ambizioso di Modrić non è una novità, ma una costante nella sua carriera e nel suo rapporto con il Milan. In passato, il giocatore aveva già espresso sentimenti analoghi, sottolineando con chiarezza la sua filosofia: “Questo club non è fatto per la mediocrità… Non bisogna accontentarsi della qualificazione alla Champions, è l’obiettivo minimo. Qui si deve lottare per i trofei, per questo sono venuto qui. Vincere è il mio obiettivo e deve esserlo per tutti”. Questa costante riaffermazione della sua mentalità vincente conferma la coerenza del suo messaggio attuale e la continuità del suo impegno per portare il Milan ai vertici del calcio che gli compete.