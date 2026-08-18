L'attaccante Rodrigo Mora è ormai a un passo dal vestire la maglia della Roma, con l'accordo raggiunto con il Porto e l'intervento decisivo dei Friedkin che ha sbloccato la trattativa. Il giocatore, proveniente dal club portoghese, è atteso nella Capitale per sottoporsi alle visite mediche e apporre la firma sul contratto che lo legherà ufficialmente al club giallorosso. La negoziazione, che aveva subito una battuta d'arresto nei giorni scorsi, ha trovato la sua accelerazione decisiva grazie all'intervento diretto della proprietà della Roma.

L'intesa tra la Roma e il Porto prevede un'operazione che si articola in un trasferimento a titolo definitivo per una cifra iniziale di 25 milioni di euro.

A questa somma si aggiunge una clausola che prevede il 50% sulla futura rivendita del giocatore. Tale percentuale potrà essere annullata qualora la Roma decidesse di versare ulteriori 25 milioni di euro nelle casse del club portoghese, acquisendo così la totalità dei diritti economici sul calciatore. Mora, un trequartista espressamente richiesto dall'allenatore Gasperini, è considerato un rinforzo cruciale per la rosa giallorossa in vista della prossima stagione.

Dettagli economici e struttura dell'operazione

La struttura contrattuale dell'operazione è stata concepita per bilanciare le esigenze finanziarie del Porto con quelle regolamentari della Roma. In una fase iniziale, il club capitolino acquisirà la metà dei diritti economici di Mora per 25 milioni di euro.

La restante metà potrà essere riscattata in un secondo momento per la medesima cifra. È previsto che entrambi i club abbiano la facoltà di esercitare le rispettive opzioni: la Roma quella di acquisto e il Porto quella di vendita. Questa tipologia di accordo rappresenta una formula già adottata in precedenti trasferimenti internazionali.

Il calciatore percepirà uno stipendio netto di due milioni di euro a stagione. La Roma, inoltre, intende "blindare" il giocatore con una clausola rescissoria fissata a 120 milioni di euro. Questi termini sottolineano la ferma volontà del club capitolino di puntare con decisione su Mora, riconosciuto come un talento emergente nel panorama calcistico europeo.

Contesto e precedenti di mercato

La trattativa tra Roma e Porto si inserisce in una strategia di mercato già sperimentata da altri club europei. Precedenti significativi includono i trasferimenti di Nehuén Pérez e Kiwior, passati rispettivamente dal club portoghese all'Udinese e all'Arsenal con formule analoghe. In questi casi, le opzioni di acquisto e vendita sono state impiegate per garantire la massima flessibilità alle società coinvolte. Per la Roma, l'arrivo di Mora costituisce un investimento significativo e una scommessa sul futuro, mentre per il Porto l'operazione permette di monetizzare il proprio talento secondo le aspettative.

L'attesa è ora concentrata sull'arrivo imminente di Mora nella Capitale, dove lo attendono le ultime formalità, tra cui le visite mediche e la firma definitiva sul contratto, che sancirà il suo passaggio in giallorosso.