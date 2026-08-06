La Roma e il suo capitano, Lorenzo Pellegrini, sono ormai a un passo dal definire il rinnovo contrattuale. L'accordo, che si preannuncia per un prolungamento di un anno, giunge dopo la naturale scadenza del precedente vincolo, avvenuta lo scorso 30 giugno. Nonostante la richiesta iniziale del centrocampista fosse per due stagioni, le parti hanno trovato una convergenza su un'estensione più breve. L'annuncio ufficiale è atteso nei prossimi giorni, mentre il giocatore è impegnato nel recupero da un infortunio muscolare che lo ha tenuto lontano dai campi per buona parte dell'estate.

Dettagli dell'intesa contrattuale

Le trattative per il rinnovo di Pellegrini, il cui contratto con la Roma è scaduto il 30 giugno, hanno raggiunto una fase cruciale. La dirigenza giallorossa e il calciatore hanno trovato un'intesa di massima per un prolungamento annuale. Questa soluzione rappresenta un punto di incontro, considerando che la richiesta originaria del centrocampista era per un'estensione biennale. Sebbene i dettagli finali siano ancora in fase di definizione, l'accordo appare ormai consolidato e la sua formalizzazione è imminente.

Il recupero fisico e le tempistiche

Parallelamente alle questioni contrattuali, Lorenzo Pellegrini sta affrontando un percorso di recupero intenso per ritrovare la piena condizione fisica.

Un infortunio muscolare, che ha concluso anticipatamente la sua stagione precedente, lo ha costretto a un periodo di stop significativo durante la maggior parte dell'estate. Attualmente, il capitano giallorosso è concentrato sul suo programma di riabilitazione, con l'obiettivo primario di rendersi disponibile il prima possibile per l'inizio della nuova stagione e tornare a essere un punto di riferimento in campo per la squadra.

La spinta del tecnico

Un fattore determinante per il rinnovo è la ferma volontà dell'allenatore della Roma. Il tecnico sta spingendo affinché l'intesa con Lorenzo Pellegrini si concretizzi al più presto, con l'obiettivo di evitare di perdere il giocatore a parametro zero.

Le negoziazioni con l'entourage del centrocampista sono in fase avanzata e mirano a definire tutti gli aspetti prima dell'avvio del campionato, assicurando la permanenza di un elemento chiave per la rosa giallorossa.