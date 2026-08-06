Le ultime settimane di mercato non saranno decisive soltanto per i nuovi acquisti, ma anche per le cessioni che potrebbero sbloccare diverse operazioni. Juventus e Inter si trovano infatti ad affrontare una situazione molto simile, con alcuni giocatori intenzionati a restare nonostante la dirigenza stia valutando scenari differenti. Nel frattempo il Napoli continua a lavorare sul fronte offensivo, sia per definire l'uscita di Lukaku, sia per individuare nuovi profili da inserire nella rosa a disposizione dell'allenatore.

Pavard e Jonathan David frenano i piani di Inter e Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, Inter e Juventus condividono un problema che rischia di rallentare le rispettive strategie: la gestione degli esuberi. In casa nerazzurra il caso emblematico riguarda Benjamin Pavard. Il difensore francese, infatti, sarebbe intenzionato a giocarsi le proprie possibilità a San Siro e avrebbe già respinto alcune proposte provenienti dall'Arabia Saudita e dalla Turchia. Una permanenza che potrebbe però complicare l'assalto a Cristian Romero. Il centrale del Tottenham chiederebbe infatti uno stipendio vicino ai 5 milioni di euro netti percepiti da Pavard e l'Inter difficilmente potrebbe sostenere entrambi gli ingaggi.

Una situazione analoga si starebbe vivendo anche alla Continassa con Jonathan David. L'attaccante canadese, nell'ultima intervista rilasciata durante il Mondiale, ha ribadito la volontà di restare alla Juventus e di convincere Luciano Spalletti sul campo. La dirigenza bianconera, però, non sarebbe dello stesso avviso. Il piano di Giovanni Carnevali sarebbe infatti quello di liberarsi dell'ingaggio da circa 6 milioni di euro netti dell'ex Lille per destinare una parte di quelle risorse all'assalto per Joshua Zirkzee, centravanti del Manchester United che continua a essere uno degli obiettivi principali per l'attacco.

Napoli, si cerca una sistemazione per Lukaku: nel mirino c'è Sebastiano Esposito

Sul fronte Napoli, invece, il lavoro della dirigenza continua a concentrarsi soprattutto sull'attacco. Secondo quanto riferito dal giornalista Luca Cerchione, il direttore sportivo Giovanni Manna sarebbe impegnato a trovare una nuova destinazione a Romelu Lukaku, il cui addio viene ormai considerato sempre più probabile. Parallelamente, il club partenopeo starebbe seguendo con attenzione gli sviluppi legati al futuro di Sebastiano Esposito. L'attaccante classe 2002 è finito al centro di diversi movimenti di mercato e il Napoli sarebbe pronto a inserirsi nella corsa qualora si presentasse l'occasione giusta. Una mossa che rappresenterebbe un avvertimento anche per l'Atalanta, società che negli ultimi giorni avrebbe inserito il nome dell'attaccante nella lista dei possibili rinforzi offensivi.