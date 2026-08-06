Il nuovo Crotone prende forma con una strategia chiara: ridurre i costi, puntare sui giovani e costruire una squadra capace di raggiungere la salvezza. La rosa sarà profondamente rinnovata dopo numerose partenze, mentre il club prepara una nuova fase tecnica e societaria. A meno di venti giorni dall’inizio del campionato, resta attesa anche per l’apertura della campagna abbonamenti 2026-2027.

Crotone calciomercato, tante partenze e una rosa pronta a cambiare volto

Il Crotone si prepara a una vera rivoluzione. La squadra che affronterà la nuova stagione di Serie C sarà profondamente diversa rispetto a quella vista negli ultimi anni, con un ridimensionamento evidente ma accompagnato dalla volontà di costruire un progetto sostenibile.

Il mercato ha già portato diversi addii importanti. Hanno lasciato il club Novella, trasferitosi alla Scafatese, Vinicius passato al Ravenna, oltre a Cocetta e Gomez approdati al Bari. A questi si è aggiunta la rescissione consensuale del contratto con Mattia Sandri, pronto a una nuova esperienza professionale.

La lista delle uscite potrebbe non essere ancora terminata. Anche Andrea Gallo sembra vicino al saluto: il centrocampista, dopo due stagioni in rossoblù, è indirizzato verso il ritorno al Foggia. Un’altra partenza che confermerebbe la volontà del club di cambiare profondamente il volto della squadra.

Crotone Serie C, l’obiettivo dichiarato è la salvezza: il piano di Vrenna

Il nuovo corso del Crotone era stato anticipato dal presidente Gianni Vrenna lo scorso 30 giugno, durante l’intervento al programma televisivo “SmartSport” in onda su EsperiaTv.

Il numero uno rossoblù aveva chiarito la linea della società per la stagione 2026-2027.

“Il nostro obiettivo principale sarà la salvezza”, aveva spiegato Vrenna, sottolineando come il club non possa competere economicamente con realtà come Salernitana, Catania e Bari. Una presa di posizione chiara sulle ambizioni e sulle risorse disponibili.

Attesa per gli abbonamenti

Oltre al mercato, il Crotone dovrà definire la nuova Campagna Abbonamenti 2026-2027. L’ultima comunicazione ufficiale risale proprio all’intervento del presidente di fine giugno. Con il campionato ormai vicino, la società dovrà presto fornire indicazioni per coinvolgere nuovamente la piazza. "I prezzi saranno ritoccati verso l'alto", aveva dichiarato il presidente.

"Non è possibile fare calcio con questi prezzi, chiediamo una mano ai tifosi". Dalle indiscrezioni emerge la possibilità di un costo dell'abbonamento di Curva Sud di circa 100-120 euro (Rispetto ai 50-60 della stagione precedente), con aumenti anche nei settori Distinti (Tribuna Scoperta) e Tribuna Coperta.