Il Sassuolo ha inaugurato la sua stagione in Coppa Italia con un convincente successo per 3-0 contro il Cesena, garantendosi l'accesso ai sedicesimi di finale. La sfida, disputata a Reggio Emilia, ha visto i neroverdi guidati da Alberto Aquilani, al suo esordio sulla panchina, imporsi nettamente sui romagnoli di Alessandro Diamanti, anch'egli alla prima uscita con la nuova formazione. La partita è stata caratterizzata da un costante controllo del gioco da parte del Sassuolo, che ha saputo far valere la propria superiorità di categoria.

Il vantaggio dei padroni di casa è arrivato al 13° minuto grazie a Cristian Volpato.

Il raddoppio è stato siglato poco prima dell'intervallo, al 47° minuto, al termine di un'azione ben orchestrata e avviata da Laurienté, conclusa con precisione da Vasilije Adzic. Nella ripresa, il Cesena ha tentato di reagire, ma le rare occasioni create non sono state concretizzate. Il Sassuolo ha invece messo il sigillo definitivo sul match al 30° minuto del secondo tempo con la rete di Luca Lipani, chiudendo definitivamente i conti.

Le formazioni e le assenze chiave

Entrambe le squadre si sono presentate con schieramenti rinnovati, caratterizzati dalla presenza di diversi giovani promettenti. Tra le fila neroverdi, si sono registrate le assenze di Pinamonti, il cui futuro potrebbe essere alla Lazio, e di Thorstvedt, anch'egli in possibile partenza.

Il tecnico Aquilani ha optato per un undici iniziale che vedeva Muric tra i pali; una linea difensiva composta da Macchioni, Odenthal, Doig e Cinquegrano; un centrocampo solido con Matic, Bakola e Adzic; e un tridente offensivo formato da Bowie, Laurienté e Volpato. Sul fronte romagnolo, Diamanti ha risposto con Siano in porta, una difesa a quattro e un centrocampo guidato da Bisoli e Pagano, mentre in attacco si sono alternati Shpendi e Caprini.

Il Sassuolo ha evidenziato una notevole solidità e un'ottima organizzazione tattica, gestendo con efficacia il possesso palla e capitalizzando al meglio le opportunità create. Il Cesena, nonostante l'impegno profuso, ha dovuto soccombere alla maggiore esperienza e alla superiore qualità tecnica degli avversari.

Statistiche del match e prospettive future

L'analisi dei dati della gara conferma il dominio del Sassuolo, che ha registrato il 57,5% di possesso palla contro il 42,5% del Cesena. I neroverdi hanno effettuato un totale di diciotto tiri, di cui otto nello specchio della porta, a fronte dei nove tentativi del Cesena, con cinque conclusioni a bersaglio. Entrambe le formazioni hanno ottenuto cinque calci d'angolo, e la partita non ha visto l'assegnazione di calci di rigore. Un dato significativo è l'elevata precisione nei passaggi per entrambe le squadre, con un notevole 90% di passaggi completati.

Con questa vittoria, il Sassuolo si proietta ora verso il prossimo impegno in Coppa Italia, dove affronterà il Frosinone nei sedicesimi di finale, con l'ambizione di proseguire il proprio cammino nella competizione nazionale.