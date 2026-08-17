Il Milan ha finalizzato l'acquisizione di Diego Moreira, esterno sinistro belga classe 2004, proveniente dallo Strasburgo. Il giovane talento è atteso in Lombardia per le visite mediche, a coronamento di un'operazione che supera i quaranta milioni di euro complessivi. Il club rossonero è attivo anche sul fronte delle cessioni: Santiago Gimenez potrebbe trasferirsi al Porto, mentre David Odogu è destinato al Tolosa con la formula del prestito. Rimane invece incerto il futuro di Rafael Leao, con il Galatasaray che continua a monitorare attentamente la situazione e valuta un possibile rilancio.

La Juventus ha concluso uno dei principali tormentoni di questa sessione estiva di calciomercato, assicurandosi Guglielmo Vicario come nuovo portiere. Il nazionale azzurro è giunto all'aeroporto di Caselle e arriva in prestito con diritto di riscatto fissato intorno ai dieci milioni di euro, inclusi i bonus. Contemporaneamente, Jhon Lucumì, difensore colombiano prelevato dal Bologna per una cifra complessiva di 19,5 milioni più bonus, ha sottoscritto un contratto con i bianconeri valido fino al 2030.

Movimenti di mercato in Serie A e all'estero

Il mercato italiano registra altre operazioni significative. Thijs Dallinga lascia il Bologna per approdare in Bundesliga, in prestito al Colonia. La Roma prosegue le trattative con il Porto per Rodrigo Mora, cercando di definire la formula per un accordo che prevede un trasferimento a titolo definitivo per 25 milioni di euro, con la possibilità per i giallorossi di annullare la percentuale sulla futura rivendita versando ulteriori 25 milioni.

Il Como accelera per Moise Kean, presentando alla Fiorentina una prima offerta concreta: un prestito da cinque milioni subito, con obbligo di riscatto fissato a 25 milioni.

Remo Freuler saluta la Serie A dopo dieci stagioni e firma con l’Olympiakos da svincolato. Il Napoli si assicura Costantino Favasuli, terzino calabrese classe 2004, proveniente dal Catanzaro, e si avvicina anche al difensore francese Benoit Badiashile, per il quale è previsto un prestito oneroso da tre milioni con diritto di riscatto a 27 milioni. Marc Kempf prolunga il suo contratto con il Como fino al 2028, il Torino si avvicina al portiere brasiliano Lucas Perri e il Genoa punta a riportare in Italia Evan Ferguson con un prestito dal Brighton.

Il Monza e il Pisa sono prossimi a uno scambio che vedrà Andrea Petagna trasferirsi sotto la Torre e Idrissa Touré in Brianza.

I principali movimenti nel calciomercato internazionale

Il calciomercato internazionale è animato da un trasferimento di grande risonanza: Rodri, Pallone d’Oro 2024 e campione del mondo con la Roja, lascia il Manchester City dopo sette stagioni e, dopo essere stato a lungo accostato al Real Madrid, sceglie invece il Barcellona per 75 milioni di euro. Il Manchester City, reduce dalla sconfitta per 3-0 nel Community Shield contro l’Arsenal, sta valutando come possibile sostituto il giovane marocchino Ayyoub Bouaddi, che si è distinto ai Mondiali. Il Lille, dal canto suo, fissa a cento milioni la valutazione del suo talento.