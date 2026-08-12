Un nome storico torna a risuonare nelle fila dell’Inter: Tomas Zanetti, figlio del vicepresidente Javier Zanetti, ha ufficialmente firmato con il club nerazzurro. Questa notizia segna l'ingresso di un altro membro della famiglia Zanetti nella società milanese, con Tomas che si unisce alla rosa dell’Under 15. Nato nel 2012, il giovane calciatore conferma l'attenzione del club verso il proprio vivaio e la continuità di un legame profondo con la storia interista.

Il Percorso di Tomas Zanetti nell'Under 15

Tomas Zanetti ricopre il ruolo di centrocampista centrale.

Il suo percorso di crescita sportiva è iniziato e si è sviluppato all’interno dell’Accademia Inter, una struttura dedicata alla formazione dei giovani talenti. Dopo il periodo di apprendimento presso l’Accademia, Tomas ha compiuto il passaggio nella squadra Under 15 dell’Inter. Questo trasferimento rappresenta un traguardo significativo per la sua giovane carriera, evidenziando il successo del programma di sviluppo.

L'Importanza dell'Accademia Inter per il Settore Giovanile

L’Accademia Inter, pur essendo una realtà distinta dal club principale, svolge un ruolo fondamentale nella strategia di sviluppo del settore giovanile nerazzurro. Il suo obiettivo primario è affinare le capacità tecniche e tattiche dei giovani calciatori.

Il passaggio di Tomas Zanetti dall’Accademia Inter all’Under 15 del club testimonia il forte collegamento e la sinergia tra i due percorsi formativi. Questo evento non solo sottolinea la continuità nel progetto di crescita interna della società, ma rafforza anche l'impegno dell'Inter nella valorizzazione dei giovani provenienti direttamente dal proprio vivaio, assicurando un futuro promettente per il club.