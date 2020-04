Sono tanti i premi e le offerte riservati a chi decide di diventare cliente di Enel Energia, stipulando un contratto per il mercato libero di energia elettrica e gas naturale per la casa. Infatti l’azienda ha ideato 'Enelpremia Wow', un programma di fedeltà gratuito che riserva ai sottoscrittori una serie di coupon, utili in questo periodo di permanenza in casa. Quindi molte delle promozioni sono state appositamente ripensate per regalare momenti di serenità agli utenti, in questi giorni così particolari.

Per poter usufruire di tutte queste interessanti proposte basterà iscriversi al programma.

Come iscriversi al programma ‘Enelpremia wow’ di Enel Energia

Va ricordato che il programma “Enelpremia Wow!” è riservato a tutti coloro che sono titolari di un contratto stipulato con Enel Energia per il mercato libero, finalizzato ad ottenere la fornitura di luce o gas per uso residenziale. Per poter partecipare basterà collegarsi sul sito web enel.it dal quale è possibile iscriversi, effettuare l’accesso e quindi ritrovarsi nell’apposita sezione, ricevendo subito un primo coupon di benvenuto.

Bisogna specificare che chi usufruisce di servizi di ultima istanza non può partecipare all’iniziativa, così come tutti coloro che ricadono in quei casi particolari in cui è espressamente vietato iscriversi. Tutti gli altri potranno anche registrarsi da uno smartphone, scaricando le apposite applicazioni, disponibili sia su Apple Store, sia su Play Store.

Le promozioni del programma fedeltà previste per aprile

Come detto, i premi e le offerte del programma fedeltà disponibili in questo periodo sono state pensate proprio per le necessità dei clienti, costretti alla permanenza forzata in casa. Ad esempio fino al 20 aprile è disponibile un coupon speciale per attivare il servizio 'Protezione Luce 360' di Enel X, con i primi sei mesi di abbonamento completamente gratuiti. Questa iniziativa fornisce ai sottoscrittori un centralino dedicato, funzionante tutta la settimana, due interventi di riparazione dei guasti all’impianto elettrico fino ad un valore di 250 euro l’uno, e l’accesso ad un elenco di tecnici specializzati negli interventi domestici che applicheranno tariffe agevolate.

Inoltre è prevista una speciale copertura assicurativa per far fronte al pagamento delle rate della bolletta dell’elettricità, in alcuni specifici casi, come l’inabilità totale temporanea, la perdita del lavoro, un ricovero in ospedale, l’invalidità totale permanente o lo stato di premorienza. Scaduti i sei mesi questa offerta speciale avrà un costo mensile di 1,89 euro se l’utente deciderà di continuare ad utilizzarla, altrimenti potrà essere disdetta, prima della scadenza del semestre.

Le offerte del programma fedeltà per chi vuole studiare o divertirsi in casa

Tutti i nuovi iscritti a Enelpremia Wow! fino al 30 aprile potranno anche utilizzare un coupon che dà diritto a tre mesi di abbonamento gratuito ad Infinity, il servizio creato da Mediaset che consente di vedere film, fiction e serie televisive via streaming. Inoltre fino al 27 aprile è disponibile per tutti i sottoscrittori un buono sconto del 70% sull’intero catalogo dei corsi online di Life Learning, un’azienda del settore specializzata in formazione professionale, che vanta la collaborazione con un migliaio di esperti e che negli ultimi anni ha già contato 500mila partecipanti alle proprie iniziative.

Infine ogni settimana saranno previste una serie di nuove offerte, come abbonamenti gratuiti a riviste e quotidiani digitali, film da poter liberamente visionare in streaming e una serie di sconti sull’acquisto di accessori per casa, per la cucina o di giocattoli.