Enel Energia ha avviato una serie di promozioni in queste settimane, utili per chi vuole risparmiare o razionalizzare il fabbisogno di energia in un periodo in cui le abitudini delle famiglie italiane sono notevolmente mutate. A causa delle misure restrittive dovute all’emergenza per il coronavirus si trascorre più tempo in casa: così aumentano anche i consumi di elettricità, perché si utilizzano con maggior frequenza elettrodomestici ed apparecchiature elettriche. Dopo un’attenta valutazione dei costi e dei benefici in molti potrebbero trovare conveniente accrescere la potenza del proprio contatore della luce: Enel Energia si rivolge proprio a questi utenti, con un’offerta valida per tutto il mese di aprile.

A volte è utile incrementare la potenza del contatore dell’energia elettrica

La promozione di Enel Energia sull’aumento della potenza del contatore è pensata per tutti coloro che desiderano vivere con più libertà il tempo trascorso nella propria abitazione. Sarà possibile utilizzare contemporaneamente diversi elettrodomestici, senza doversi più preoccupare di aver superato il livello massimo di consumi attualmente consentito dal contatore di casa. Non bisognerà più temere il rischio che all’improvviso si inneschi il limitatore di potenza: si tratta di quello strumento che, una volta entrato in azione, provoca un immediato blocco nell’erogazione dell’energia elettrica.

Se una situazione simile si verifica di frequente in casa potrebbe essere utile accrescere l’ammontare della fornitura per la propria abitazione. Chiunque decida di farlo entro il 30 aprile non dovrà pagare gli oneri commerciali previsti per quest’operazione pari a 23 euro, Iva esclusa.

Come aderire all’offerta sull’aumento della potenza del contatore

Tutti gli utenti domestici di Enel Energia che vorranno accrescere la potenza del proprio contatore luce sino a sei kilowatt potranno farne richiesta fino al 30 aprile, senza dover sostenere la spesa in oneri commerciali, risparmiando così 23 euro.

È importante ricordare che ciascuno potrà effettuare quest’operazione secondo le proprie esigenze e per le tempistiche desiderate: infatti è possibile fare richiesta di un aumento di potenza per scaglioni minimi di 0,5 kilowatt fino ad un massimo di 6 kilowatt. Si potrà aderire all’offerta direttamente online sul sito web di Enel Energia, accedendo all’area riservata agli utenti, oppure contattando il servizio clienti al numero verde gratuito 800900860.

Le altre promozioni di Enel Energia oltre a quella sulla maggiore potenza del contatore

In queste settimane Enel Energia offre una serie di promozioni per i clienti, come ad esempio il potenziamento del programma di fedeltà “Enelpremia Wow” con numerosi vantaggi per i sottoscrittori, tra i quali va segnalato il servizio di protezione “Luce 360 di Enel X” in omaggio per sei mesi. Inoltre è assicurato uno sconto fino a 10 euro in bolletta, se si attivano la fatturazione elettronica e l’addebito automatico sul proprio conto corrente o sulla carta di credito.

Un’altra opportunità consiste in un bonus extra di 20 euro per tutti coloro che già usufruiscono del bonus sociale luce o gas. Infine una promozione, riservata a chi è già cliente di Enel Energia, prevede per chi sottoscrive il servizio “Fibra di Melita” di avere per tre mesi in regalo il costo del canone, pari a 81 euro.