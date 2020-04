Sempre più spesso i fornitori di energia completano la loro offerta con un ventaglio di servizi accessori, utili per i consumatori. Ad esempio, Protezione Luce 360 di Enel X mira a risolvere il problema di guasti improvvisi in casa, come il malfunzionamento di prese elettriche o interruttori, fornendo una soluzione rapida a diversi inconvenienti domestici. A tal proposito, ancora per pochi giorni è valida una promozione riservata a tutti i clienti residenziali di Enel Energia. Infatti, fino al prossimo 20 aprile gli iscritti al programma fedeltà “Enelpremia Wow!” possono ottenere un coupon per utilizzare gratis per i primi sei mesi “Protezione Luce 360”.

Scaduto il termine, a meno che non ci sia una disdetta da parte dell’utente, il servizio sarà rinnovato ad un costo mensile di 1,89 euro.

I benefici del servizio ‘Protezione Luce 360’

Per sei mesi tutti i clienti che sottoscriveranno il servizio avranno a disposizione un centralino, attivo tutta la settimana dalle 8:00 alle 21:00, oltre alla possibilità di usufruire ogni anno di due interventi di riparazione gratuiti, che comprendono uscita del tecnico, manodopera e anche parti di ricambio per un valore massimo di 250 euro, Iva inclusa.

Inoltre si potrà utilizzare anche un vasto elenco di fabbri, elettricisti, idraulici, vetrai, e di tecnici specializzati in caldaie, climatizzatori o scaldabagni, operanti in tutta Italia, per prestazioni a prezzi convenzionati. Infine i clienti potranno ottenere una serie di sconti e promozioni sul sito di Enel X, per l’acquisto di svariati prodotti, come climatizzatori e caldaie.

‘Protezione Luce 360’ prevede anche una copertura assicurativa

Tra gli aspetti più innovativi del servizio “Protezione Luce 360” c’è anche l’offerta di una copertura assicurativa che rimborsa la bolletta della luce in caso di una serie di eventi, come la perdita del lavoro, l’inabilità temporanea, un ricovero in ospedale e l’invalidità permanente. In tutti questi casi è previsto un massimale dei costi da coprire pari a 37,50 euro al mese fino a 12 mesi, che sale ad un totale di 500 euro, in caso di invalidità permanente o premorienza.

Per usufruire di tutti i servizi previsti basterà chiamare il numero verde gratuito dedicato: è garantito l’intervento in casa dei tecnici entro tre ore della telefonata, se effettuata nei primi cinque giorni della settimana dalle 08:30 alle 18:30, oppure entro 24 ore dalla chiamata, se eseguita in orari serali o di sabato, domenica e nei giorni festivi.

L’attivazione dell’offerta ‘Protezione Luce 360’ e come disdirla

Per attivare la promozione sul servizio, che – come detto – scade il 20 aprile, bisognerà iscriversi ad “Enelpremia Wow!”, o comunque accedervi, nel caso l’utente partecipi già a questo programma di fedeltà, riservato ai clienti residenziali di Enel Energia. Quindi tutti coloro che utilizzano questo operatore per la fornitura di luce o gas in casa dovranno entrare nell’area clienti del sito www.enel.it e navigare nell’apposita sezione "Enelpremia Wow!”: a quel punto basterà selezionare il coupon speciale, che apparirà automaticamente nella lista “I miei coupon” e sarà quindi pronto per essere impiegato, fino al prossimo 30 aprile, per attivare l’offerta. Infine saranno necessari solo pochi ulteriori passaggi: aprire il sito web www.enelxstore.com/protezioneluce360, aggiungere al carrello “Protezione Luce 360”, completando la domanda con tutti i dati richiesti, e infine scrivere il codice coupon in ”Inserisci Codice Sconto”.

Va ricordato che al termine del periodo di prova gratuita il servizio sarà rinnovato automaticamente, con un costo di 1,89 euro al mese. Se si vuole farlo cessare basterà comunicare la disdetta prima della scadenza dei sei mesi di promozione, attraverso una semplice telefonata al numero verde gratuito 800.900.129. Attenzione: è molto importante disdire prima della data in cui ha fine l’offerta, che sarà ricordata al cliente da un’apposita e-mail, perché altrimenti scatterà l’obbligo di pagare i 18 canoni successivi.