La seconda operazione a cui è stato sottoposto in pochi mesi Arkadiusz Milik (l'ultima qualche giorno fa) starebbe inducendo Cristiano Giuntoli a cercare un'alternativa sul mercato. Anche perchè al momento Dusan Vlahovic è il solo centravanti di ruolo in rosa e servono alternative fresche.

Il nome in pole sarebbe allora quello di Luka Jovic del Milan che fin qui non è quasi mai stato preso in considerazione da Paulo Fonseca.

I rossoneri potrebbero poi lavorare alla cessione di Chukwueze - anche lui sta trovando poco spazio - con l'esterno ex Villareal che interesserebbe a West Ham, Aston Villa e Atletico Madrid.

Per sostituirlo, i dirigenti rossoneri potrebbero pensare a Ferran Torres del Barcellona, chiuso nelle gerarchie di Flick da Yamal e Raphinha.

Un altro centravanti serbo come vice Vlahovic

Luka Jovic potrebbe essere un'idea già a gennaio per la Juventus che ha intenzione di ingaggiare un centravanti da alternare a Dusan Vlahovic. L'ex Real Madrid ha il contratto in scadenza nel 2025 ed è considerato tutt'altro che incedibile dal il Milan che nel suo ruolo ha puntato tutto su Abraham (comunque in prestito secco dalla Roma) e Morata.

I bianconeri potrebbero prelevarlo in prestito nei prossimi mesi per almeno due motivi: il serbo ha dimostrato che a gara in corso sa incidere, come evidenziano le 6 reti messe a segno lo scorso anno in 23 presenze in Serie A, e Milik non fornisce le adeguate garanzie fisiche.

Guardando al parco giocatori attuale invece, non è escluso che in qualche gara (quando rientrerà dal problema muscolare accusato ieri in Lipsia vs Juventus) non possa essere schierato nel ruolo Nico Gonzalez.

Ferran Torres per il Milan se dovesse partire Chukwueze ma sullo spagnolo c'è sempre la Juventus

Sempre i rossoneri potrebbero mettere sul mercato Samuel Chukwueze.

Il giocatore è legato al Milan fino al 2028 ma non verrebbe trattenuto se dovesse arrivare un'offerta da almeno 20 milioni di euro.

Sulle sue tracce ci sarebbero club della Liga e della Premier League che potrebbero fare un tentativo già a gennaio. Con i soldi provenienti dalla cessione del nigeriano, il Milan avrebbe in mente di fare un tentativo per Ferran Torres del Barcellona.

Lo spagnolo ha il contratto in scadenza nel 2027 ma non è ritenuto indispensabile dai catalani che potrebbero cederlo già il prossimo inverno in prestito con diritto di riscatto. L’ex Manchester City interesserebbe però anche alla Juventus, con Cristiano Giuntoli che starebbe già pianificando un possibile prestito per il mercato invernale.