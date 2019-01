Annuncio

La tecnologia avanza e fa passi da giganti e questo Smartphone ne è indubbiamente il chiaro esempio. Design da paura e prezzi stracciati se pensiamo a tutte le sue peculiarità, la concorrenza è pronta a dichiarare guerra.

La sua marca è Honor [VIDEO], (brand di smartphone appartenente alla compagnia di Huawei); prende il nome di Honor View 20, è stato prodotto dalla Sony [VIDEO], annunciato e presentato in Cina il 26 dicembre e in seguito ha debuttato globalmente nella capitale francese, il 22 Gennaio nel corso di un evento.

Ma entriamo nel particolare, e vediamo quali caratteristiche a livello tecnico, estetico e funzione ci propone questo prodotto.

La sua doppia fotocamera da 48 MegaPixel

Sony ha deciso di dire addio al notch, per dare spazio a quella che si prevede sarà l'innovazione del 2019: il "buco", un vero e proprio foro circolare, intagliato nello schermo nella parte anteriore del cellulare, il diametro è di appena 4,5 millimetri con ben 25 MegaPixel; la motivazione per cui Honor ha deciso di posizionare la telecamera il alto a sinistra è principalmente funzionale, si dice infatti che sia stata dettata dalla necessità di rendere l'esperienza molto più immersiva durante la riproduzione di giochi e contenuti multimediali.

La fotocamera esterna e quindi posteriore, è da 48 MegaPixel, quest'ultima consente di poter dunque raccogliere i migliori dettagli di uno scatto grazie al sensore ToF che raccoglie la profondità dei soggetti ; questo sarà possibile anche al buio o comunque in condizioni di scarsa luminosità poichè il chipset Kirin 980 con dual- NPU utilizza un avanzato algoritmo AI che elabora e analizza la foto ottimizzando i dettagli nelle zone più scure e vivacizza i colori più chiari rendendo la foto ben nitida , le immagini possono essere catturate anche in movimento per via di una fotocamera 3D. Inoltre è possibile girare video in 4K ad un alta risoluzione.

Il design

C'è da dire che la prima cosa che colpisce di questo smartphone è proprio l'estetica. Si presenta con un design morbido ed elegante , è privo di cornici, questo gli attribuisce quel tocco di raffinatezza in più.

Offre una vasta gamma di colorazioni con tanto di effetto luminoso . I materiali utilizzati sono metallo e vetro per un diametro di 8,1 millimetri e un peso di soli 180 grammi con tanto di batteria inclusa

I costi

L'Italia è tra i primissimi paesi ad aver ricevuto lo smartphone; i prezzi variano a seconda della modalità in cui si decide di acquistare lo smartphone, se direttamente in Italia il prezzo ammonta fino si 699 euro, mentre in Cina l'equivalente in euro parte dai 350 euro.