E' il quotidiano ''The Sun'', tabloid noto per mixare gli scoop della famiglia reale a quelle che sono le ipotetiche o sospettate coppie dello [VIDEO] scenario Hollywoodiano, a rivelare che il 55enne Brad Pitt e la 43enne Charlize Theron avrebbero una relazione.

I due sono stati avvistati lo scorso week-end, una fonte anonima dice che ''lei ha ordinato un cocktail a base di vodka, lui si è limitato a un bicchiere di acqua minerale, Brad sembrava trovarsi a suo agio''.

Lui si è limitato a un bicchiere d'acqua sicuramente per i suoi problemi legati all'alcol, gli stessi che lo portarono al divorzio con [VIDEO] Angelina Jolie, che fu abbastanza duro, dopo dieci anni e sei figli.

Come ampiamente noto, fu la bella Angelina a lasciare Pitt per via dei suoi problemi di alcolismo: dopo averli risolti la Jolie avrebbe voluto concedere una seconda chance al rapporto col marito, ma a quel punto fu lui a decidere di non tornare.

Tutto ciò fa comunque parte del passato. Brad e Charlize si sarebbero incontrati in un bar dopo aver concluso i corrispettivi impegni lavorativi; lui presenziava alla proiezione privata del film ''Se la strada potesse parlare'' film di Barry Jenkins, di cui Pitt è il produttore esecutivo, Charlize invece partecipava in qualità di ospite d'onore alla proiezione di ''Roma'' allo Chatueau Mormont di Los Angeles.

Come si sono conosciuti le due star di Hollywood?

La cosa più curiosa è il fatto che ad aver presentato e aver permesso di far sbocciare fra i due l'amore sarebbe stato l'ex marito della Theron, Sean Peen, dal quale si è ormai separato nel 2015.

I motivi? Alcuni suppongono sia per il fatto che l'attrice avrebbe voluto sposarsi mentre lui no, altri si azzardano a parlare di ''ghostin'', quella pratica in cui una persona (in tal caso Charlize) sparisce, dileguandosi proprio come un fantasma, senza lasciare tracce. La Theron ha comunque smentito la notizia dicendo che non sapeva neanche di cosa si trattasse: la relazione fra i due semplicemente non funzionava più, giusto dunque interromperla. Non è finita quindi nel migliore dei modi e a quanto sappiamo non è poi durata chissà quanto, circa un anno e mezzo, il tempo di girare un film - "Il tuo ultimo sguardo" - e sfilare nei red carpet parigini. Chissà invece se per Bred Pitt la musica sarà diversa: per lui potrebbe essere l'occasione perfetta per dimenticare Angelina e lasciarsi alle spalle non solo una relazione fallita ma anche un periodo non certo roseo della propria vita.