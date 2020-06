Apple oggi, durante la WWDC (Worldwide Developers Conference) ha rivelato al pubblico il suo nuovo iOS 14 . Il nome del sistema operativo rimane lo stesso, mentre inizialmente si vociferava in un cambio nome (iPhoneOS), ma ci sono notevoli cambiamenti, sopratutto nella homepage, oltre ai vari miglioramenti di fluidità e aggiornamenti anche per Siri.

Tutte le novità di iOS 14

Il nuovo sistema operativo di Apple sarà disponibile in un primo momento solo agli sviluppatori, i quali potranno accedere al nuovo iOS in versione ''beta'', mentre poi in autunno, con l'uscita dei nuovi iPhone, iOS 14 sarà disponibile a tutti gli utenti Apple.La prima vera novità di questo sistema operativo riguarda l'interfaccia della homepage, dove verranno introdotti sia dei widget e sia nuove app come ''App Library''.

Attraverso questa applicazione l'utente avrà a disposizione una nuova visualizzazione delle applicazioni, le quali si troveranno tutte ordinate per categoria. Sarà inoltre disponibile una nuova visualizzazione ad elenco e sarà possibile ricercare le proprie applicazioni attraverso il nome.Nella Homepage arrivano poi i nuovi widget che permetteranno all'utente di accedere ad informazioni molto più dettagliate rispetto a quelli precedentemente disponibili: l'utente può selezionare il widget da lui preferito e trascinarlo da sezione ''oggi'', alla pagina iniziale. Proprio come su iPadOS, con il nuovo iOS 14 l'utente avrà a disposizione la funzione ''picture in picture'', la quale consentirà di continuare a vedere un video mentre si svolgono altre operazioni con l'iPhone.

Altre novità riguardano Siri, la quale non solo subisce dei miglioramenti per quanto riguarda la stabilità, ma viene anche introdotta in un nuovo design che occuperà l'interfaccia. Altri miglioramenti di Siri sono miglioramenti alla dettatura, potrà mandare messaggi audio e tradurre in più lingue.Su iOS 14 verrà introdotta anche l'app ''traslate'', un traduttore in grado di tradurre qualsiasi conversazione e sarà accessibile anche offline.

App integrata alla perfezione con Siri. Anche iMessage subirà dei miglioramenti, adesso sarà possibile fissare le chat più importanti in alto e nelle conversazioni di gruppo sarà possibile rispondere ad un messaggio specifico.Miglioramento anche per le Mappe, le quali Apple sostiene, saranno più fluide entro fine anno, introducendo novità per i ciclisti e per i guidatori di auto elettriche, verranno indicate le zone ove sarà possibile ricaricare la propria autovettura.

Verrà introdotta anche Carkey, app che permetterà di trasformare il proprio iPhone in una chiave elettronica per la macchina.

Dispositivi compatibili con iOS 14

Il nuovo sistema operativo di Apple sarà compatibile con iPhone 7 e 7 plus, iPhone 8 e 8 plus, iPhone X, Xs, Xs max e iPhone XR. iPhone 11-11 pro e Pro Max e infine con i nuovi iPhone 12 che saranno presentati con molta probabilità a settembre.