Il dispositivo Galaxy S20 FE (Fan Edition) si caratterizzerebbe per un ottimo rapporto qualità-prezzo, oltre che per un lodevole equilibrio a livello prestazionale. Tuttavia, nelle ultime ore gli utenti hanno segnalato alcune problematiche relative all'utilizzo del touchscreen, come riportato su androidworld.

Samsung Galaxy S20 FE, schermo poco convincente secondo gli utilizzatori

Le prime avvisaglie di questi difetti hanno cominciato a farsi largo sul sito Reddit. Nello specifico, discussioni e confronti hanno avuto luogo nel forum americano dedicato proprio ai terminali commercializzati da Samsung.

In base a quanto appreso, i problemi segnalati in merito al Galaxy S20 FE sarebbero di diversa natura: alcuni utenti hanno evidenziato una scarsa reattività del touchscreen, rendendo quindi necessario un maggior numero di tocchi affinché l'operazione venisse correttamente registrata; in altre circostanze, invece, si sono verificate interazioni non richieste e non corrispondenti ad alcun tocco in corrispondenza del display. Per cui, comportamenti anomali ed allo stesso tempo diametralmente opposti.

Nessun allarme, almeno per adesso

Dati alla mano, il numero complessivo delle segnalazioni non sarebbe comunque elevato, o quantomeno non così alto da destare una seria preoccupazione da parte dell'azienda.

Le suddette anomalie sembrerebbero quindi aver coinvolto solo una minoranza degli S20 FE acquistati dagli utenti fino ad oggi. Andrebbe anche tenuto in considerazione il fatto che lo Smartphone sia in commercio solamente da qualche settimana, di conseguenza sarà importante capire come la situazione possa evolversi nei prossimi giorni andando a considerare anche i futuri acquisti.

Tuttavia, gli episodi descritti pare abbiano riguardato anche specifici device destinati ai recensori (tra cui, i giornalisti del sito 9to5google) che, inevitabilmente, hanno dovuto richiedere la spedizione di unità sostitutive.

Ancora poco chiara l'origine dei problemi al touchscreen dell'S20 FE

Le ipotesi relative alle cause di questi malfunzionamenti sono molteplici.

Nel caso in cui ci si trovasse al cospetto di un errore del software, la situazione risulterebbe di più semplice gestione in quanto un prossimo aggiornamento potrebbe rivelarsi in grado di apportare un'adeguata correzione. Nell'eventualità in cui si trattasse invece di una problematica di tipo hardware, magari per via di una non precisa calibrazione del pannello, i possessori del Samsung Galaxy S20 FE potrebbero essere messi in condizione di richiedere la sostituzione del prodotto qualora il difetto segnalato dovesse persistere nel tempo.