Come ogni anno Apple ha ufficializzato l'evento di Settembre, previsto per domani, 14/09/2021. Da questo appuntamento bisogna aspettarsi certamente la presentazione dei nuovi iPhone, il modello 13, che andrà a sostituire la linea 12. Ma le novità potrebbero non finire qui, perché stando agli ultimi rumors, in arrivo dovrebbero esserci non solo i nuovi smartwatch con un design rinnovato, ma anche il tanto atteso aggiornamento per le AirPods, le cuffie di Apple.

iPhone 13, rumors sulle caratteristiche, prezzo e data d'uscita

Una cosa certa che vedremo all'evento, è l'aggiornamento della linea di iPhone.

Naturalmente i nuovi melafonini si presenteranno in 4 modelli, il modello mini, da 5.4 pollici; il modello 13 standard, con display da 6.1 pollici; segue poi il modello 13 pro, anch'esso da 6.1 pollici e si conclude poi con il modello Pro max da 6.7 pollici. Tutti questi modelli riprenderanno le sembianze dei modelli attualmente in commercio, quindi troveremo un design ''a mattonella'', seguita dalla scocca composta da alluminio/acciaio e vetro. Novità invece per quanto riguarda lo schermo, innanzitutto ci sarà una riduzione della notch, seguito poi da pannelli che saranno a 120hz, modelli di schermo LTPO che dovrebbero garantire la funzione ''always on display'', cioè lo schermo sempre attivo a mostrare ora o notifiche, senza un consumo elevato di batteria.

Sui modelli standard cambierà il posizionamento anche delle fotocamere, che dovrebbero essere adesso in diagonale, mentre invece sui modelli pro ci saranno 3 fotocamere che adotteranno dei miglioramenti, quali il sensore LIDAR e un teleobiettivo da 2.5 a 5x. Naturalmente tutti e quattro i modelli avranno all'interno il nuovo chip A15, il primo processore a 5 nanometri, pensato prevalentemente per poter garantire maggiore efficenza della batteria.Tutti i modelli usciranno sul mercato con il nuovo sistema operativo iOS 15 e dovrebbero arrivare in commercio verso il 24 settembre.

Il listino prezzi dovrebbe essere di 699 per il modello mini, 799 per il modello 13. Mentre di 999 per il modello 13 pro e 1099 per il pro max.

Apple Watch Serie 7: rumors

Il secondo prodotto a fare il suo ingresso, dovrebbe essere Apple Watch serie 7. Stando agli ultimi rumors, il nuovo smartwatch di casa Apple, pare stia subendo qualche ritardo nella produzione, tuttavia questo potrebbe si creare ritardi nella commercializzazione, ma nessun problema per quanto riguarda la presentazione, prevista per il 14 settembre.

Il nuovo orologio dovrebbe avere un nuovo design, con schermo appiattito, leggermente più grande, forma quasi quadrata e bordi quasi lisci. Non sappiamo ancora con esattezza i prezzi, poiché come specificato prima, la commercializzazione potrebbe subire ritardi.

Airpods 3 potrebbero arrivare il 14 settembre

Ormai da più di un anno gli utenti Apple aspettano l'aggiornamento delle cuffie. L'azienda di Cupertino negli ultimi anni ha lanciato le AirPods Pro e Pro max, ma non ha mai accennato ad un aggiornamento significativo per quanto riguarda le cuffie standard. Forse gli utenti potranno essere accontentati durante l'evento di domani, pare infatti che stando agli ultimi rumors, Apple potrebbe presentare l'aggiornamento delle AirPods, proprio domani.

Di questi nuovi auricolari, sappiamo solamente che dovrebbero presentare un design innovativo, simile a quello presente nei modelli pro, con assenza però della riduzione del rumore. Queste cuffie dovrebbero avere dei grossi miglioramenti a livello audio.

Dove seguire l'evento e cos'altro aspettarsi

L'evento di domani sarà disponibile in streaming sul sito Apple e sarà esclusivamente online per via della pandemia. L'evento è gratuito e avrà inizio alle ore 19 italiane. Oltre alla presentazione dei prodotti sopra elencati, si vocifera l'arrivo anche di un nuovo iPad mini, il modello più economico. Questo nuovo iPad, se presentato nell'evento di domani, dovrebbe avere un nuovo design squadrato ispirato ai modelli più recenti.

Se la presentazione non dovesse avvenire il 14 settembre, Apple potrebbe tenere un nuovo evento verso metà autunno; così come l'arrivo dei nuovi Macbook con il chip M1X, incerti anch'essi se saranno presentati domani o nelle prossime settimane.