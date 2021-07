Come ogni anno, con l'arrivo dell'estate, iniziano a trapelare in rete le prime anticipazioni per la prossima line-up di Apple. Anche quest'anno, così come per il 2020, l'azienda di Cupertino starebbe lavorando a 4 nuovi modelli di iPhone, il modello mini, il modello standard, quello Pro e Pro max, che prenderanno il nome di iPhone 13.

Rumors sul design dei prossimi iPhone

Nelle ultime ore circola in rete una foto scattata da un disegnatore di cover, nella quale si vedono raffigurati i quattro modelli di Smartphone che dovrebbero arrivare quest'anno.

I mock-up raffigurati mostrano un modello più piccolo; probabilmente il ''mini'' iPhone del 2021 da 5.4 pollici, poi uno più grande da 6.1 pollici, probabilmente quello standard e infine ci sono due iPhone: uno da 6.1 pollici (con tre fotocamere posteriori), che induce a pensare ad iPhone 13 Pro, mentre il più grande, da 6.7 pollici, potrebbe essere il 13 Pro Max. Dalle foto emerse in rete si riesce a vedere solamente la parte posteriore, che rimane molto simile ai modelli attuali, se non per il comparto fotocamera che sui modelli mini e standard cambia posizione, infatti non è più in verticale, ma si trova in diagonale, mentre invece per i modelli Pro, rimarrà in posizione invariata, ma con un sensore più grande.

Caratteristiche iPhone 13

Ancora non abbiamo molte certezze sulle caratteristiche dei prossimi smartphone Apple ma, come ogni anno, sappiamo che i nuovi iPhone monteranno un nuovo processore, probabilmente A15, che girerà a bordo di iOS 15, il nuovo software già presentato. Altro rumors riguarda la fotocamera, che dovrebbe contenere il sensore LIDAR (già presente su iPad), questa caratteristica potrebbe arrivare però solamente sui modelli Pro.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Inoltre, sempre secondo alcuni analisti, i nuovi iPhone dovrebbero avere una bobina di ricarica Mag Safe, più grande e più veloce, oltre a introdurre la funzione di ricarica inversa, opzione già presenta in molti dispositivi del mondo Android; ciò consentirebbe al dispositivo di ricaricare AirPods, Apple Watch e persino altri iPhone, poggiando solamente quest'ultimo sul retro del dispositivo.

Data di presentazione

Non è ancora fissata una data ufficiale dell'evento Apple che vedrà protagonisti non solo i nuovi iPhone, ma anche nuovi accessori come Apple Watch serie 7 e tante altre novità, ma ad oggi, secondo quanto emerso, sappiamo che il nuovo evento potrebbe tenersi a settembre, quindi tra poco più di due mesi. Ovviamente questi sono solamente rumors e come tali vanno presi, non ci resta che attendere l'evento di Apple per avere notizie chiare e sicure.