Tragico incidente tra due veicoli, poco dopo la mezzanotte, sulla Strada Statale 107, nel calabrese: a perdere la vita sono stati quattro ragazzi che viaggiavano a bordo di una Volkswagen Polo, gravemente ferita anche la giovane coppia che transitava sulla Citroen C3.

Il tremendo schianto e i soccorsi

I fatti si sono verificati nella notte tra sabato 5 e domenica 6 ottobre a Rende, in provincia di Cosenza, e più precisamente in prossimità degli svincoli di Piano Monello e Surdo. Quattro giovani, tutti di età compresa tra i diciassette e i diciannove anni, stavano facendo ritorno a casa dopo aver trascorso una serata in compagnia di altri amici: la comitiva viaggiava a bordo di una Volkswagen Polo, che improvvisamente finisce per impattare violentemente contro un altro veicolo proveniente dalla direzione opposta, con a bordo altre due persone.

Sul luogo del sinistro sono giunte nell'immediato le forze dell'ordine, i Vigili del Fuoco e alcune autoambulanze, che hanno fornito i primi soccorsi agli incidentati: la situazione è però apparsa critica sin dal primo minuto, con i giovani rimasti intrappolati tra le lamiere dell'auto, letteralmente tagliata a metà.

I medici hanno tentato di rianimare con ogni mezzo i quattro amici, ma purtroppo ogni tentativo di salvar loro la vita si è rivelato vano: troppo forte l'impatto con l'altro veicolo, a bordo del quale viaggiava una coppia di fidanzati, entrambi prontamente trasportati in codice rosso presso il vicino Ospedale dell'Annunziata: lui è tuttora ricoverato presso il reparto di rianimazione a seguito di un serio trauma toracico, femore e bacino fratturati, mentre lei sarebbe in coma e la sua vita sarebbe appesa ad un filo.

I nomi delle vittime e le indagini sul sinistro

A perdere la vita nel tremendo incidente di questa notte sono stati quattro amici, tutti appassionati di calcio e tifosi di Inter, Juventus e Cosenza: Alessandro (di anni 18), Mario (di anni 19), Federico (di anni 17) e Paolo (di anni 19).

Restano al momento ignote le cause del sinistro, con le forze dell'ordine che stanno lavorando strenuamente dopo aver effettuato i primi rilievi del caso sul luogo dell'incidente: a causare lo scontro frontale potrebbero essere state le condizioni non proprio ottimali dell'asfalto, reso scivoloso dalle piogge incessanti che nella giornata di ieri si erano abbattute su tutto il territorio.

Il messaggio di cordoglio del sindaco

Quello di questa mattina è stato un risveglio traumatico per l'intera comunità rendese, che questa notte ha detto addio a quattro giovani vite. Tra i tanti messaggi di cordoglio rivolti alle famiglie delle vittime, spicca quello del primo cittadino di Rende, che ha così commentato l'accaduto: "è il momento del silenzio e della riflessione. Quattro giovani vite spezzate, quattro famiglie distrutte dal dolore di una perdita e dal vuoto che nulla potrà colmare - scrive il sindaco Marcello Manna - la città tutta che si stringe intorno a voi e a voi tende la mano esprimendo il proprio cordoglio".