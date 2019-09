Nel pomeriggio di oggi, un ennesimo grave incidente stradale si è verificato in Calabria e ha causato il ferimento di un giovane di 26 anni. La dinamica è al vaglio degli inquirenti in quanto risulta essere ancora poco chiara, ma sembrerebbe che il ragazzo si sia andato a schiantare contro un'auto. Sul luogo è stato necessario l'intervento dell'elisoccorso per trasportarlo d'urgenza in ospedale. Il 26enne si trova adesso ricoverato in gravissime condizioni di salute. Anche il conducente dell'auto è stato trasportato in ospedale, in quanto avrebbe riportato delle lievi ferite.

Calabria, 26enne rimane gravemente ferito in un incidente stradale

Un giovane ragazzo di 26 anni, di cui al momento non è stato ancora comunicato il suo nome, intorno alle ore 15:00 di oggi, è rimasto gravemente ferito in un sinistro che si è verificato in provincia di Cosenza. L'incidente si è verificato precisamente nel comune di Corigliano-Rossano, nell'area urbana di Corigliano, lungo la trafficata Via Provinciale.

Al momento la dinamica di quanto accaduto risulta essere poco chiara, ma sembrerebbe che il giovane stesse viaggiando a bordo di una moto di grossa cilindrata, quando ha impattato contro una Fiat Panda. Entrambi i mezzi stavano viaggiando nella stessa direzione di marcia. A causa del violento impatto l'autovettura è andata a schiantarsi contro un albero, mentre la moto ha impattato violentemente contro l'asfalto, terminando la sua corsa dopo diversi metri di distanza dal punto dell'incidente.

Sul posto si sono quindi recati tempestivamente i sanitari del 118 che hanno prestato i primi soccorsi. Le condizioni di salute del 26enne sono sembrate essere subito molto gravi e per questo motivo i sanitari hanno deciso di fare giungere sul luogo l'elisoccorso. Il giovane, dopo essere stato stabilizzato, è stato trasferito tramite l'elisoccorso presso l'ospedale Annunziata di Cosenza dove è stato immediatamente ricoverato.

Le sue condizioni di salute risulterebbero essere molto gravi.

Il conducente dell'autovettura, invece, è stato trasportato tramite un'ambulanza presso l'ospedale Giannettasio di Rossano per tutte le cure del caso. Le sue condizioni di salute non risulterebbero essere fortunatamente gravi.

Sul posto si sono inoltre recati gli agenti della polizia municipale che hanno iniziato a condurre tutte le indagini del caso effettuando i primi rilievi di rito.

La strada è rimasta chiusa al traffico per poter condurre le varie operazioni di soccorso e rimuovere i mezzi rimasti incidentati. Nelle prossime ore si dovrebbero avere maggiori dettagli sulla dinamica di quanto si è verificato.