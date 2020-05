Una tragica notizia ci giunge dalla Calabria, precisamente dalla provincia di Cosenza, dove un giovane agricoltore, di cui ancora non sono state rese note le generalità, pochi minuti fa ha perso la vita mentre stava lavorando in campagna. Da quanto si apprende il giovane sarebbe finito all'interno di un fossato con il suo trattore e il mezzo agricolo lo ha schiacciato. Sul luogo sono giunti i sanitari del 118 che l'hanno trasferito in ospedale. Le sue condizioni di salute si sono però aggravate fino a quando non è sopraggiunto il decesso. Le forze dell'ordine stanno indagando per poter ricostruire la dinamica di quanto successo.

Giovane agricoltore perde la vita nel comune di San Giorgio Albanese

Pochi minuti fa un giovane agricoltore di cui al momento non è stato reso noto il suo nome, è deceduto in provincia di Cosenza, precisamente nel comune di San Giorgio Albanese, tra le campagne di contrada Malfrancato, al confine con il comune di Corigiliano - Rossano. Le notizie che ci giungono dal luogo sono ancora molto frammentarie. Dalle prime informazioni sembrerebbe comunque che il giovane si trovasse alla guida di un mezzo agricolo in quanto doveva svolgere alcuni lavori in un terreno, purtroppo però, per cause ancora tutte in corso di accertamento, si sarebbe cappottato e sarebbe finito all'interno di un fosso. Il mezzo lo ha quindi purtroppo schiacciato ferendolo in modo gravissimo.

Alcuni passanti notando quello che era accaduto hanno immediatamente lanciato l'allarme chiamando i soccorsi. Sul luogo si sono quindi precipitati i vigili del fuoco del distaccamento di Corigliano-Rossano, un’ambulanza del 118 e i carabinieri della Compagnia coriglianese. I vigili del fuoco hanno lavorato duramente per poter liberare il ragazzo da sotto il mezzo agricolo e poterlo consegnare al personale sanitario.

I sanitari lo hanno successivamente stabilizzato e l'hanno trasportato grazie all'intervento di un elisoccorso presso l'ospedale Annunziata di Cosenza.

Il giovane è stato immediatamente ricoverato, ma le sue condizioni di salute si sono purtroppo aggravate con il trascorrere dei minuti, fino a quando poco fa è purtroppo sopraggiunto il decesso.

Il personale medico ha tentato di fare il possibile per poterlo salvare, ma le ferite riportate sono risultate essere troppo gravi.

Le forze dell'ordine della Compagnia di Corigliano stanno cercando di ricostruire al meglio la dinamica di quanto accaduto per poter cercare di fare chiarezza e in questi minuti stanno effettuando i vari rilievi del caso. Sgomento ed incredulità nella piccola cittadina di San Giorgio Albanese quando si è appresa questa tragica notizia.