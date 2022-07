Si è svolta un'altra selezione del concorso di Miss Italia Calabria. Martina Canonico ha conquistato la fascia di Miss Città di Mendicino nella serata che si è disputata nell'omonimo comune del cosentino. La ragazza ha trionfato davanti a Maria Antonietta Siniscalchi; mentre a completare il podio è stata Marilena Paffile; a seguire Marika Sotero, Simona Terzi e Diana Nicoletti che si sono classificate rispettivamente, quarta, quinta e sesta.

L'emozione di Martina Canonico

Miss Città di Mendicino 2022, Martina Canonico è una ragazza di 21 anni e proviene da Lago, nel cosentino.

Nella vita di tutti i giorni è una studentessa iscritta all'Università di Cosenza e frequenta il corso di laurea in Lingue e Culture Moderne. Inoltre, la miss è una ballerina per una compagnia di ballo e come hobby ama viaggiare. Il viaggio più bello che ha effettuato, è stato in Spagna, come lei stessa ha sottolineato e vorrebbe visitare Bali affascinata dalla cultura del posto. Il suo sogno nel cassetto è di poter lavorare nel mondo della televisione e del giornalismo. A fine serata, Martina ha rilasciato delle dichiarazioni sottolineando la propria emozione con le lacrime agli occhi. La studentessa ha voluto ringraziare la sua famiglia ed il suo fidanzato per averla spronata a ritentare. In passato, Canonico aveva già preso parte al concorso di Miss Italia e aver ottenuto una fascia, per lei, rappresenta una immensa soddisfazione.

Le altre miss fasciate

Alle spalle di Martina Canonico si è posizionata Maria Antonietta Siniscalchi che ha ottenuto la fascia di Miss Rocchetta Bellezza. Maria Antonietta ha 18 anni e proviene da Cosenza. Nella vita di tutti i giorni studia psicologia all'università magna Grecia di Catanzaro, ama cucinare e andare in moto. Sogna di diventare una ricercatrice di neuroscienze.

Miss Terza classificata è stata Marilena Paffile 25 anni di Cosenza, lavora e gestisce l’azienda di famiglia. Ama la palestra, la danza e viaggiare. Sogna di diventare una fotomodella.

Miss Quarta classificata, invece, Marika Sotero 24 anni di San Lucido. Lavora come commessa, studia scienze dell'educazione, e ama la danza e la fotografia.

Sogna di diventare un'educatrice.

Simona Terzi,21 anni di Corigliano-Rossano, ha conquistato la fascia di Miss Quinta classificata. Studia scienze dell'amministrazione all'Unical. Ama cucinare, il disegno, dipingere sul legno e creare oggetti fatti a mano. Nella sua vita vorrebbe fare della sua passione il suo lavoro.

Miss Sesta classificata per Diana Nicoletti 20 anni di Castrovillari. Studia per entrare nelle forze armate con la passione per l’equitazione e il gruppo folkloristico, oltre che per la palestra.