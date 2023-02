Un grave incidente stradale si è verificato nella giornata di oggi 2 febbraio in Calabria e ha causato il decesso di una persona, mentre altre cinque persone sono rimaste ferite, una delle quali in modo grave. L'incidente si è verificato nel cosentino, sulla ormai tristemente nota Strada Statale 106. A rimanere coinvolti sono stati diversi veicoli che si sono scontrati fra di loro. La dinamica non risulta essere ancora comunque chiara. Sul posto i sanitari del 118 con diverse ambulanza, l'elisoccorso, il personale dell'Anas, le forze dell'ordine e i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza la zona.

Strada Statale 106: ancora un incidente stradale mortale

Un nuovo ennesimo incidente stradale mortale si è verificato sulla Strada Statale 106, in provincia di Cosenza, nei pressi della città di Corigliano - Rossano, area urbana di Corigliano. Nello scontro, per cause ancora tutte in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine, sono rimaste coinvolte in totale quattro autovetture. Due degli occupanti, a causa del violento impatto, hanno riportato delle gravi ferite. Per questo motivo, oltre all'intervento di diverse ambulanze, è stato necessario anche l'intervento dell'elisoccorso per poterli trasportare più velocemente presso l'ospedale Annunziata di Cosenza. Entrambi sono stati immediatamente ricoverati in condizioni di salute molto gravi: per uno di loro non c'è stato nulla da fare.

Gli atri quattro occupanti dei veicoli sarebbero invece rimasti feriti in modo non grave e sono stati trasportati tramite diverse ambulanze in ospedale per tutti gli accertamenti del caso.

Oltre ai sanitari del 118 sul posto si sono recati le forze dell'ordine che hanno effettuato i primi rilievi utili a ricostruire l'esatta dinamica di quanto si è verificato.

Il personale dell'Anas ha inoltre dovuto gestire il traffico che è rimasto bloccato per diversi minuti per consentire tutte le operazioni di soccorso e di rimozione dei mezzi rimasti incidentati.

Sul luogo dell'incidente sono giunti anche i vigili del fuoco del distaccamento di Rossano per estrarre i feriti dalle lamiere accartocciate delle autovetture e successivamente per rimuovere le autovetture e mettere in sicurezza la Statale.

Al momento non sono state ancora rilasciate le generalità della vittima. Sgomento ed incredulità fra gli abitanti della cittadina di Corigliano - Rossano.