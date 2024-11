Un grave incidente stradale ha coinvolto nella giornata di mercoledì 6 novembre un giovane motociclista a Rossano, in contrada Petra. Il ragazzo, a seguito dello scontro con un auto, ha riportato ferite serie ed è stato soccorso tempestivamente dai sanitari del 118. Trasportato inizialmente all'ospedale Giannettasio di Rossano, è stato poi necessario l'intervento dell'elisoccorso per trasferirlo all'ospedale Annunziata di Cosenza. Un altro incidente stradale è avvenuto il 5 novembre nel Comune di Corigliano-Rossano, l'impatto con un veicolo ha causato la morte di un motociclista di 47 anni e il ferimento di suo figlio che versa ora in gravi condizioni.

Nuovi incidente a Rossano

L'incidente è avvenuto in contrada Petra in un tratto rettilineo di via Tiberio Smurra, recentemente riaperta al traffico dopo alcuni lavori. La dinamica dell'incidente, ancora in fase di accertamento, ha visto il motociclista e l'automobilista coinvolti in una collisione che ha avuto conseguenze gravi per il giovane centauro. L'intervento dei soccorritori ha evitato ulteriori complicazioni: dopo il primo trasporto all'ospedale di Rossano, le sue condizioni sono apparse gravi, motivo per cui è stato deciso il trasferimento urgente con l'elisoccorso all'ospedale di Cosenza, dove il ragazzo è attualmente ricoverato. Sul posto sono giunti anche i Carabinieri, per svolgere i necessari rilievi e ricostruire la dinamica dell'incidente, e una pattuglia dei vigili del fuoco, che ha provveduto a mettere in sicurezza l'area.

In via Smurra i cittadini chiedono maggiore sicurezza

A seguito dell'incidente avvenuto sul rettilineo di via Tiberio Smurra alcuni residenti della zona hanno nuovamente sollevato la questione della pericolosità del tratto rettilineo di via Tiberio Smurra, evidenziando la necessità di interventi mirati a garantire la sicurezza stradale come l’installazione di cunette e dossi per limitare la velocità e prevenire altri incidenti.

Il tratto era stato riaperto poco tempo prima a seguito di interventi volti a migliorarne la sicurezza.

Incidente mortale a Rossano, grave il figlio della vittima

Nella giornata del 5 novembre un altro incidente stradale è avvenuto nel territorio di Corigliano-Rossano causando la morte di un motociclista a seguito dell'impatto con un autoveicolo.

A rimanere ferito anche il figlio della vittima, successivamente trasportato in ospedale. A perdere la vita è stato Pasquale Bruno, 47 anni originario di Schiavonea, deceduto a causa di uno scontro frontale. Il figlio minorenne, che viaggiava con lui, risulta ancora in gravi condizioni dopo un delicato intervento chirurgico eseguito all'ospedale Annunziata di Cosenza. Il giovane è attualmente in prognosi riservata.